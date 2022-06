Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (08)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É um aventureiro por natureza, e não teme as adversidades da vida. Busca o sucesso em todos os seus atos. Sua personalidade marcante fará deste nativo um vencedor. Está sempre ajudando os mais necessitados. Inteligente, carinhoso e vigoroso.

Alerta

Os virginianos ficam no alerta até às 12h24, e os astros indicam que a rotina deve ser sua aliada enquanto esta fase negativa durar. Após esse horário os cuidados serão dos librianos no trabalho e vida pessoal nos próximos dois dias e meio.

Áries – Fase que esta mais tranquilo em relação aos negócios e trabalho. Conseguirá o apoio que necessita para realizar mudanças na área financeira. Novos amigos, viagens, compras e carinhos da família.

Touro – Dia positivo para acertar seus negócios e contar com mais dinheiro. Não terá problemas graves a enfrentar, pelo contrário é só usufruir. Surpresas a caminho. Colabore mais com a família. Amor possessivo.

Gêmeos – Você ainda tem alguns planetas que o desfavorecem, portanto precisará de cautela ao realizar mudanças nos negócios e na vida afetiva. Nada a temer, apenas cuide-se. Paciência com a família.

Câncer – Período que deve apenas realizar os trabalhos e negócios de rotina, inclusive no seu lar. Nada de mudanças ou exigências que só trarão perdas. Evite o mau humor e as queixas. Dê apoio a amigos e sócios.

Leão – Você passa por um período de mudanças na vida profissional. Apenas, aprenda a ouvir sua voz interior e conquistará o sucesso. Trabalhe e cresça. Seu amor esta mais carinhoso. Entrada de dinheiro.

Virgem – O seu alerta vai até ás 12h24, a Lua pede tranquilidade no lar. Evite qualquer disputa com familiares e a pessoa amada. A tarde já estará tudo bem e você até pode sair para compras ou negociar.

Libra – Dia que amanhece de bom astral, conseguirá resolver muitos dos assuntos domésticos. A tarde a Lua o desfavorecerá, serão dois dias e meio do seu alerta. Certa tensão com a pessoa amada.

Escorpião – Fase que seus planos de negócios estão protegidos. Sorte com vendas, publicidade e educação. Espere pelo sucesso. Organize seu trabalho, vida familiar e afetiva.

Sagitário – As finanças começam a melhorar, continue colocando novas ideias e mudanças no ritmo do trabalho. Apoio de Capricórnio e Áries. Tente agradar mais o seu amor. Positivo para viagens e visitas.

Capricórnio – A sua persistência em organizar as finanças começa a dar bons resultados. Continue lutando pela sua estabilidade. Hora de contar com seu amor. Ótimo para negociar, viajar e buscar apoio da família.

Aquário – Dia que deve encarar seu trabalho com tranquilidade, aproveite as oportunidades de realizar algumas alterações ou mudanças. Apenas evite que sua arrogância estrague o relacionamento afetivo.

Peixes – Os assuntos profissionais estão equilibrados com chances de melhorar seus ganhos. Personalidade marcante no amor. A família busca mais sua atenção. Dê apoio a Virgem e Câncer.