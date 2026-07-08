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ASTROLOGIA

Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (08)

Quem nasceu nesta data é decidido, companheiro e talentoso

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.07.2026, 06:05:58 Editado em 07.07.2026, 10:57:44
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Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (08)
Autor Os nativos de Áries ficam no alerta até às 17h32 - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

Esta sempre em evidência, é uma pessoa que nasceu para brilhar. Os trabalhos que envolvam o público exercerão grande influência neste nativo. A sua energia inesgotável. É decidido, companheiro e talentoso.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Áries ficam no alerta até às 17h32, e os astros aconselham rotina durante esse período negativo. Após esse horário, os cuidados serão dos taurinos no trabalho e vida pessoal nos próximos dois dias e meio.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Você amanhece no alerta, isto é, a Lua desfavorece novas ações no trabalho e vida familiar. A partir das 17h32, estará livre para sair da rotina. Deixe as decisões na vida familiar e afetiva para o final da tarde.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

O início do dia será tranquilo com a família e a pessoa amada. Mas, o ideal é se programar para o alerta que tem início às 17h32. Viva bem até esse horário. Evite criar problemas com seu amor. Cuide da saúde.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

O período atual é de tranquilidade tanto no trabalho como em novos negócios. Não deixe que as mágoas ou exigências com colegas, sócios ou parceiros atrapalharem. Logo vem novidades no amor.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Fase que terá vitórias nas questões financeiras e novas chances na área profissional. Terá o apoio que busca, e poderá contar com Escorpião, Libra e Peixes. Saúde em ordem. Mais energia para acertos afetivos.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Conquistará o apoio para resolver os problemas de saúde, negócios da família e aceitar colaboração na área de trabalho. Vá devagar nas mudanças que pretende realizar no lar. Confie na sua intuição.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Dia para resolver e aceitar apoio na área profissional e financeira. Sinal positivo para organizar a vida familiar. Apenas evite o mau humor e aproveite para estar de bem com seu amor. Dia 10 Vênus, o protegerá.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

A sua relação com a família pede que seja mais compreensivo. É hora de dar atenção a todos, evite criar defesas. A pessoa amada transmite carinhos. Trabalho com novos lucros.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Nesta fase receberá apoio nos negócios, trabalho e poderá contar com novidades financeiras. Ótimo astral para ativar as amizades e parcerias. Colaboração da família e sócios. Amor com sedução.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você irá se surpreender com os negócios da família, o sucesso esta em suas mãos. O período traz chances de realizar compra, venda ou reforma do seu imóvel. Amor com sedução. Colaboração no trabalho.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

A fase equilibra o seu relacionamento familiar e você conseguirá acertar os problemas existentes. Esta mais tranquilo em seu trabalho. Pode sair para compras e negócios. Amor difícil.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

O dia será positivo nas finanças, conseguirá resolver os problemas existente e, contar com mais dinheiro. Novos objetivos na vida familiar e chances de compras domésticas. Bons ventos na vida afetiva.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Um bom período no setor profissional. Seu prestígio esta em alta, com isso conseguirá realizar novos projetos e negócios. Apoio das pessoas com quem trabalha. Seu amor esta envolvente.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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