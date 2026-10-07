Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (07)
Confira o que os astros reservam para cada signo nesta quarta-feira, segundo a astróloga Dirce Alves
QUEM NASCEU HOJE
É lógico e procura agir dentro dessa linha na vida profissional e pessoal. Terá atração pela política e trabalhos junto ao grande público. Sabe usar o poder como poucos. Será persuasivo, cuidadoso e com grande prestígio em seu meio social.
ALERTA DO DIA
Os virginianos passam o dia no alerta. Esta é uma fase para resolver os problemas com calma. Evite assumir novas responsabilidades no trabalho. Fique dentro do orçamento, adie novos gastos. No amor, procure ser menos crítico.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Fase de muito trabalho e com chances de ir em frente com negócios da família. Possibilidade de resolver os assuntos financeiros e ter tranquilidade com as contas. Melhora seu relacionamento afetivo.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Você deve aproveitar para acertar os problemas familiares, pode negociar com a área imobiliária, compra, venda, reforma e mudar de residência. As finanças estão em total sucesso. Sorte na vida afetiva.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Período que esta mais animado com o rumo do trabalho. Pode acertar parceria e abrir novas frentes profissionais. Bons resultados financeiros. Conte com sócios ou colaboradores. Amor com entusiasmo.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
Dia para resolver os problemas da família. Sua determinação será responsável pela harmonia e o equilíbrio financeiro. Notícia importante do seu trabalho. Amor precisando de apoio.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
Dia positivo já que Lua, Júpiter e Marte, estão no seu signo. Novas energias e oportunidades para acertar o trabalho e vida familiar. As ideias serão aceitas e o sucesso esta em suas mãos. Amor irresistível.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
O seu dia será no alerta a Lua desfavorece novas ações ou mudanças no trabalho. Seja mais rigoroso com as finanças. Fique na rotina, adie viagens. Não discuta com a família. Relaxe e cuide da saúde.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
Você esta tranquilo e disposto no trabalho. Saia para novos negócios. Lucros para quem tem parceria ou sociedade. Você passa compreensão ao seu amor. Suas ideias serão apoiadas pela família.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Vênus esta no seu signo, mas também retrogradando, isto é, sem energias para colaborar com a vida afetiva e até a financeira. Controle o máximo que puder seus gastos. Dê mais atenção ao seu amor.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Período que deve colocar intensidade na vida profissional. Os astros prometem sucesso financeiro. Aproveite a fase para colaborar nos negócios de Gêmeos e Áries. O amor esta neutro.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Dia que deve que dar mais atenção à sua saúde, controle a alimentação e, o estresse. A família precisa de ajuda financeira. Trabalho tranquilo e chances de melhorar os ganhos. Colabore com Touro.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Você terá chance de resolver os problemas familiares e acertar as finanças. Notícia importante sobre o trabalho e abertura para parcerias. Excelente para compras, visitas e acertos do lar. Pode viajar.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
Fase que deve explorar mais seu potencial, resolver as questões financeiras e abrir mais seu espaço profissional. A família esta tensa, e você deve dar a última palavra e compreensão. Simpatia no amor.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.