Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (06)

Quem nasceu hoje

Terá facilidade para trabalhos em que precise de administrador. Tem uma maneira singular de ver as coisas. Nunca desiste de um objetivo. Faz de tudo para alcançar as metas traçadas no trabalho e vida pessoal. É organizado, aplicado e companheiro leal.

Alerta

Os librianos passam o dia no alerta e os astros aconselham rotina durante esse período negativo. Evite negociar, acertar parcerias, compras fora do orçamento e assinar documentos importantes. No amor, controle a impulsividade.

Áries – Fase que estará envolvido nos assuntos domésticos. Mercúrio, o planeta da comunicação vai reger sua quarta casa. Pode pensar em mudar, reformar ou comprar sua residência. Amor sedutor.

Touro – Aplique seu tempo e entusiasmo nos interesses do trabalho e negócios. Novas parcerias e boa entrada de dinheiro. Terá motivos de sobra para se sentir feliz. Boas energias com a pessoa amada.

Gêmeos – Clima de entusiasmo no lar, todos estão conectados e a harmonia estará presente. Mercúrio, influencia sua segunda casa e acontece o sucesso profissional e financeiro. Encontrará um grande amor.

Câncer – Você tem a partir de hoje Mercúrio favorecendo novos amigos, apoio da família e interação no trabalho. Sinal de alegria, os problemas começam a desaparecer. Volta o progresso, saúde e paz.

Leão – Você precisará entender a posição dos planetas que não o favorecem. Além do Sol na sua 12ª casa, a partir de hoje Mercúrio também pede atenção. Evite novos negócios, compras, viagens ou mudanças no lar.

Virgem – Você esta livre do alerta e deve explorar sua agilidade mental. Realize novos negócios, compras e mudanças no trabalho. Boa fase para renovar seu círculo de amigos. Amor em clima de sedução.

Libra – O dia é de alerta, há tendências a reprimir suas emoções. Cuide da saúde e se afaste de pessoas negativas. Disputas no ambiente de trabalho. Há risco de brigas com seu amor.

Escorpião – A influência atual é bem tranquila, Sol e Mercúrio dão o aval para melhorar os negócios e trabalho. Renove sua fé e use sua intuição pra se livrar dos invejosos. Sairá vitorioso nas finanças.

Sagitário – Você passa por um período de transformação no trabalho. Aposte no seu talento e ganhe mais. Estará pronto para viver um grande amor. Aproxime-se mais da família.

Capricórnio – Explore mais sua energia mental e saiba que pessoas da família esperam seu apoio, incluindo o financeiro. Positivo para parcerias de negócios. Abra seu coração para o amor.

Aquário – Dia que acorda de mau humor, não reprima suas emoções. A fase pede que demonstre carinhos e compreensão aos familiares. Sucesso profissional e financeiro. Aceite colaboração do seu amor.

Peixes – Sol e Mercúrio trazem muita energia para sua vida afetiva e familiar. Não tem do que se queixar, pelo contrário viva feliz. As estrelas envolvem seu coração e enchem de amor. Tente na loteria.

