Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (06)

Quem nasceu hoje

É um empreendedor, o que fará se destacar no mundo profissional. A família e amigos serão presença constante em sua vida. Estará sempre ajudando os outros, seja através de assistência material ou orientação. Comunicativo, arrojado e inteligente.

Alerta

Os nativos de Gêmeos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Adie mudanças no campo de trabalho. Gastos somente de primeira necessidade. No amor, controle a inconstância.

Áries – A partir de hoje Vênus, passa a transitar na sua desfavorável 12ª casa, o que significa cuidados com as finanças e o setor afetivo. Mesmo que o Sol e Mercúrio o ajudem, é bom não abusar.

Touro – Dia que conseguirá equilibrar seus negócios, as contas, o trabalho e verá o aumento nos ganhos. Astral elevado, mas não esqueça que é a fase do seu inferno astral e que não deve passar dos limites.

Gêmeos – O dia é de alerta, você poderá enfrentar intrigas no trabalho. Não queira fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Poderá ter alguns pressentimentos ruins, mas não há nada de anormal.

Câncer – Vênus passa a influenciar sua positiva nona casa e além de equilibrar seu emocional traz chances de sucesso profissional, financeiro e afetivo. Amplie seus negócios. Conte com a família.

Leão – Terá que resolver alguns dos problemas da área financeira. Cuidado com invejosos, não comente seus planos de trabalho. Vênus equilibra a vida afetiva, com mudanças positivas. Tente em jogos.

Virgem – Fase que começam os privilégios para o setor de trabalho e negócios. Astral elevado no amor, paixão e acertos de convivência ou casamento. Auxílio de parentes ou amigos. Saúde perfeita.

Libra – Vênus, seu planeta passa a influenciar a casa de colaboração e com isso o trabalho e as finanças crescem rápido. Atingirá seus objetivos no lar. Amor alegre e descontraído, paixão para todos.

Escorpião – A fase traz a solução de problemas de saúde e harmonia em todos os setores. Terá colaboração no trabalho. Tente em jogos. Os sacrifícios agora serão recompensados. Dê atenção à sua família.

Sagitário – Neste período terá as recompensas pelos esforços realizados nos negócios. Conseguirá acertar o setor financeiro e terá chances de iniciar novos projetos profissionais. Conte com a família. Tente em jogos.

Capricórnio – Terá condições de alcançar vitória importante nos negócios. Período de alegrias no lar. A pessoa amada proporciona carinhos e atenção. Ótimo para compras domésticas.

Aquário – Vênus, hoje sai do seu signo e começa a transitar na sua segunda casa. Pode desenvolver novos negócios e contar apoio, incluindo da sua família. Novos caminhos o esperam no amor.

Peixes – A partir de hoje Vênus, passa a transitar no seu signo e indica claramente a possibilidade de amor, paixão e vibração positiva no seu coração. Aumentam as chances de ganho.