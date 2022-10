Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (05)

Da Redação

Os nativos de Aquário passam o dia no alerta, e os astros recomendam rotina durante este período negativo

Quem nasceu hoje

Alcançará lugar de destaque. A firmeza de caráter é um dos pontos fortes desse nativo. Exercerá liderança em sua comunidade. Conseguirá com certa facilidade expor seus pontos de vista as pessoas à sua volta. É encantador, alegre e acessível.

Alerta

Áries – Valorize seus verdadeiros amigos e aceite colaboração de Capricórnio e Libra. Seja flexível nas suas opiniões sobre negócios, você só tem a ganhar. Amor com paixão. Evite a ansiedade.

Touro – Você sente que os caminhos profissionais e financeiros estão abertos. Poderá contar com mais dinheiro, novas oportunidades de compras, viagens e início de sociedade. Amor sensual.

Gêmeos – A presença positiva de Marte no seu signo indica atividades que vão mudar as finanças e a profissão. Vida social movimentada. Chance de estabilizar o setor familiar. Amor sensual. Tente na loteria.

Câncer – O período exige atenção no trabalho, isto é, não espere por ninguém, faça sua parte para não se arrepender. Com paciência reverterá os problemas. Marte, desfavorece as mudanças no lar e negócios.

Leão – O equilíbrio emocional será a peça chave para resolver os problemas do trabalho. Procure ser menos introspectivo e aceite ajuda nos novos compromissos profissionais. Amor com paixão.

Virgem – O seu trabalho estará cheio de animação. O Sol na sua positiva segunda casa traz além de bons negócios, equilíbrio profissional e entrada de dinheiro. Vida a dois é sensual. Tente em jogos.

Libra – Sol e Vênus no seu signo trazem chances de melhorar seu prestígio e abre caminhos para os negócios e aumento de ganhos. Resolverá todos os problemas relacionados à família. Dia feliz com seu amor.

Escorpião – Fase que deve ter calma e evitar mudança nos negócios e trabalho. Podem surgir gastos imprevistos. Com paciência conquistará seus objetivos. Não se desespere por coisas mínimas.

Sagitário – O ambiente profissional esta equilibrado, pode realizar mudanças, abrir novos caminhos nos negócios e ter vitórias financeiras. Emoções no amor, principalmente quem busca alguém especial.

Capricórnio – Fase que deve reagir aos problemas da família com mais determinação. Encontrará respostas positivas nas finanças. Sucesso com sociedade e chances de negociar com imóvel. Amor ciumento.

Aquário – O dia é de alerta, poderá enfrentar alguns contratempos nas finanças e no trabalho. Não realize qualquer tipo de mudança no seu lar e não discuta com seu amor, sairá perdendo. Evite a ansiedade.

Peixes – O momento é propício para acertar alguns problemas da área de trabalho. Esforços recompensados com lucros merecidos. Não discuta com Aquário e Câncer. Mais paixão e carinhos.

