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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (05)

Quem nasceu nesta data é intenso, sedutor e amoroso

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.08.2026, 06:05:08 Editado em 04.08.2026, 12:05:42
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Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (05)
Autor Os nativos de Touro passam o dia no alerta - Foto: Reprodução/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

Tem facilidade para o trato com as pessoas. As profissões como Relações Públicas e ligadas ao grande público são as mais favorecidas. As amizades e companheirismo são muito importantes para este nativo. É intenso, sedutor e amoroso.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Touro passam o dia no alerta, e a indicação é de rotina. Não ultrapasse etapas no trabalho. Procure ouvir o que as pessoas têm a dizer. No amor, cuidado para não sufocar seu par afetivo com ciúmes. Saúde em baixa.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Você terá um bom dia, a Lua no seu signo favorece a solução de problemas do trabalho. Pode tratar de negócios da família. Saúde com boas energias. Proteção de Sagitário. Amor com ternura e paz.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

O seu dia será no alerta, a Lua desfavorece novas ações. Evite iniciar negócios e julgar as pessoas. Cuide da sua saúde. Desfavorável para viagens, compras e mudanças no lar. Amor neutro.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Os astros reforçam suas energias e você sente vontade de mudar e acertar os negócios e trabalho. A convivência familiar esta equilibrada. Resolverá questões da área afetiva, pode assumir compromisso.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

As chances profissionais e financeiras voltam a crescer. Inspiração e sucesso nos novos empreendimentos, pode sair para negociar. Resolverá um problemas familiar. O amor vem com muita paixão.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Período tranquilo, aproveite para acertar seus negócios, realizar compras, viagens e estar mais perto da família. Seja mais ousado na sua vida afetiva, acerte-se com seu amor. Saúde ótima.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

A influência dos astros indicam um período de cuidados especiais com a vida profissional. Seja maleável com as pessoas com que trabalha ou negocia. Não crie inimizades. Dê apoio à família. Amor sensual.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Fase que deve evitar novos negócios, gastos e mudanças na família. Todos esperam e contam com sua participação afetiva. Dê apoio à Gêmeos, Touro e Peixes. Evite abusar da sua saúde.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Dia que esta com disposição para novos negócios, compras e decisões financeiras. Você esta bem e passará boas energias a todos. Notícia sobre dinheiro. Colaboração da família. Amor envolvente.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Os astros trazem possibilidades de resolver a maior parte dos problemas de negócios e trabalho. As chances de sucesso atraem a tranquilidade financeira. Pode viajar. Amor com segurança.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Você precisa dar atenção aos problemas da família, e ter muita paciência para acertar antigas disputas. Cuide da saúde, pratique algum esporte. Trabalho exigente. Apoio da pessoa amada.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você se sente capaz de resolver problemas financeiros, e recebe apoio de sócios, superiores e da família. Chances de recuperar antigos projetos e iniciar novos negócios. Atração por Leão, Virgem ou Libra.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Dia que haverá boas condições e solução de problemas financeiros da família. Indicações positivas e oportunidades de progresso no trabalho. Cuide mais da saúde, relaxe. Amor com paixão total.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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