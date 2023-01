Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (04)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com muita vitalidade. Quando emprega sua capacidade num objetivo, não desiste até ter sucesso. Tem facilidade para aprender com os ensinamentos da vida. É espontâneo, forte e um guerreiro.

Alerta

Os nativos de Gêmeos passam o dia no alerta. Os astros indicam a rotina como o melhor caminho para os atuais projetos. Evite gastos que possam comprometer o equilíbrio financeiro. Amor com ciúmes. Adie viagens. Saúde com perda de energia.

Áries – Fase que terá solução para questões de trabalho. Apoio de familiares em assuntos financeiros, que voltam a crescer. Sensualidade e romantismo no amor, principalmente quem busca alguém especial.

Touro – A Lua no seu signo traz surpresas tanto profissionais quanto financeiras. Trabalho motivado, certeza do sucesso. Notícia agradável da família, pode viajar para rever parentes. Amor sensual.

Gêmeos – O dia é de alerta, por isso evite intrigas no trabalho, se possível não participe de reuniões ou encontros. Desfavorável para compras, viagens e início de negócios. Irritação com seu amor.

Câncer – Período de tranquilidade, o Sol na sua sétima casa indica chances de resolver dois problemas. O primeiro: convite para resolver negócios e trabalho. O segundo: acerto afetivo.

Leão – Terá muita sorte em novos negócios e resolver um antigo problema profissional. Bons planos financeiros. Decisão na vida familiar, mas deverá colaborar com Gêmeos e Libra. Amor calmo.

Virgem – A influência do Sol em Capricórnio traz uma das melhores fases do ano. Sucesso profissional e lucros extras. Notícia sobre parentes. Ótimo para ir as compras. Maior descontração no amor. Tente na loteria.

Libra – Dia que terá que resolver e enfrentar problemas domésticos. Seja maleável, conseguirá acertar tudo. Seu amor pede mais atenção e os carinhos serão necessários. Não gaste fora do orçamento.

Escorpião – Fase que terá todo apoio que necessita para resolver a vida profissional e financeira. O sucesso estará presente em novos compromissos de negócios. A família procura colaborar. Amor inovador.

Sagitário – Você passa por uma ótima fase tanto no trabalho como nas finanças. Não tenha receio de encarar desafios profissionais. Bom para estar com a família. Conquista amorosa para os solitários.

Capricórnio – A fase é realmente uma das melhores do ano e, você sente que pode iniciar negócios, viajar e acertar as finanças da família. Aceite colaboração de sócios e empregados. Mudanças no amor.

Aquário – A partir de hoje Vênus transita no seu signo trazendo equilíbrio afetivo e financeiro. Mas, não exagere nos gastos e evite ser agressivo com seu amor. Vá devagar e garanta harmonia e saúde.

Peixes – Você precisará de maior concentração nos negócios. Vênus, na sua desfavorável 12ª casa, traz problemas na vida afetiva e certa dificuldade no setor financeiro. Não conte com ninguém.

