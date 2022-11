Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (02)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com forte personalidade, o que fará se destacar no setor profissional. Alcançará sucesso, graças à sua inteligência. Terá um convívio harmonioso com a família. É prestativo, vigoroso e conhecedor de sua capacidade.

Alerta

Os aquarianos ficam no alerta até às 15h48, e os astros aconselham rotina durante este período. Após esse horário os cuidados serão dos piscianos nos próximos dois dias e meio e a indicação é para evitar discussões e mudanças.

Áries – Dia que o bom humor vai ser o melhor caminho para atingir em cheio o coração do seu amor. Vênus em Escorpião exalta seu carisma e poder de cativar e atrair atenções. Mudanças positivas no lar.

Touro – Você passa por excelente período no trabalho e nos negócios, somente não saia por aí contando seus planos. A perseverança é seu ponto forte. O setor afetivo esta em alta e muito firme.

Gêmeos – Terá melhores oportunidades de acertar o amor, com chances de convivência e solução de problemas. Seu sorriso e palavras carinhosas farão maravilhas. Trabalho e lar equilibrados.

Câncer – Você passa por uma das melhores fases do ano. A promessa dos astros é de paz e companheirismo. Seu par ativo não medirá esforços para fazê-lo feliz. Não desperdice os bons momentos.

Leão – Período de boas notícias, os astros indicam a necessidade de resolver os problemas familiares. Pode contar com todos incluindo pessoas do trabalho ou negócios. Surpresas do seu amor.

Virgem – Sua simpatia esta em evidência deixando você mais decidido a abalar o coração do seu amor. Convites para sair da rotina e encontros com familiares. Não abuse da alimentação, evite os doces.

Libra – Os astros prometem muitas emoções no amor e acertos nas finanças. Você respira aliviado dos problemas e a partir de agora vive uma fase de sucesso profissional, familiar e afetivo. Ganhos inesperados.

Escorpião – Você passa por uma fase de mudanças no lar e vida profissional. Sol, Vênus, Mercúrio, e agora poderá contar com Júpiter na sua quinta casa. Tem espaço para resolver as finanças e área afetiva.

Sagitário – Os astros trazem uma série de problemas, mal entendidos e possibilidade de perder amigos. Terá dificuldades de expressar seus desejos e precisará de muita calma. Cuide da saúde, descanse mais.

Capricórnio – Suas energias estão mais voltadas para a vida afetiva. Conseguirá se soltar e se envolver mais com quem ama e dar apoio nos problemas pessoais. Solução de assuntos financeiros.

Aquário – Você ainda acorda no alerta e deve ficar na rotina até às 15h48. A tarde poderá encontrar colegas, parentes e até participar de reuniões. Os problemas que estavam incomodando serão solucionados.

Peixes – A influência de Júpiter faz você compartilhar momentos felizes na vida afetiva, familiar e profissional. O período se torna mais positivo e seu futuro esta assegurado. A partir das 15h48 entrará no alerta.

