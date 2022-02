Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (02)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa aplicada, e sabe que as oportunidades não devem ser perdidas. Não teme nenhum tipo de trabalho. Inicia um projeto, só para ao alcançar os objetivos. A lealdade e companheirismo são suas maiores virtudes. Corajoso, intenso e visionário.

Alerta

Os piscianos passam o dia no alerta e a rotina será imprescindível durante esse período negativo no trabalho. Não troque o certo pelo duvidoso. Evite ser possessivo na vida a dois. Saúde em leve baixa. Viagens desfavorecidas.

Áries – Dia para resolver os problemas do trabalho. Novas oportunidades de ganho. Conte com os amigos e espere apoio para seus projetos. Estabilidade emocional. Colabore com a família.

Touro – Você passa por um excelente período e deve demonstrar seu afeto aos familiares. Leve seu trabalho com mais dedicação e conte com boa entrada de dinheiro. Amor suave e feliz.

Gêmeos – Fase de disposição e vitalidade para viagens, compras, início de negócios, resolução de antigos problemas da área profissional e financeira. Realce o seu charme, viva intensamente o seu amor.

Câncer – O período é de mudanças no trabalho e setor financeiro. É provável que receba convites para negociar. As notícias são agradáveis, só falta você ir em busca do que interessa. Amor com muita paixão.

Leão – Você terá a sua disposição mudanças nos negócios e trabalho. Sua companhia será requisitada para novos compromissos profissionais. Sinais de mudança familiar. O amor vem com muita paixão.

Virgem – A influência da sexta casa indica novos amigos e colaboração dos envolvidos no seu trabalho. Sinais de mudanças positivas nas finanças. Atmosfera agradável no lar. Surpresas do seu amor.

Libra – Seu encanto pessoal esta em evidência, o que fará respirar melhor o setor afetivo. Fase de paixão, amor e acertos de convivência. Trabalho em alto astral. Tente em jogos e loteria.

Escorpião – Dia propício para compras domésticas, incluindo móveis e decoração. Ideias criativas. Sucesso no setor profissional. Humor excelente com as pessoas do seu trabalho. Saúde ótima.

Sagitário – Saia da rotina para viagens, compras, encontros de trabalho e até início de projetos domésticos. Surpresas inesperadas nas suas finanças, que voltam a crescer. Maré alta com a sua família.

Capricórnio – Fase que pode conquistar seu lugar ao Sol, isto é, novas chances de negócios, trabalho e crescimento financeiro. Pode confiar em você para escolher o melhor caminho. Amor feliz.

Aquário – Período que estará esgotado e poderá desprezar propostas de negócios, cuidado para não sair perdendo. Controle o relacionamento afetivo. Coloque o sono em dia, descanse mais.

Peixes – Dia de alerta, além do Sol a Lua também o desfavorece. O mérito será se controlar. Evite compras, viagens, decisões profissionais e financeiras. Tenha mais compreensão com a família.