Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (02)

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa muito aplicada, e sabe que as oportunidades não devem ser perdidas. Gosta dos desafios, e não teme nenhum tipo de trabalho. Ao iniciar um projeto, só para ao alcançar os objetivos. Corajoso, intenso e visionário.

ALERTA DO DIA

Os taurinos passam o dia no alerta e a rotina será imprescindível durante este período negativo. Não force para que as coisas aconteçam somente do seu jeito no trabalho. No amor, controle mais as suas reações. Saúde neutra.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

A Lua favorece ações relacionadas com seus negócios. Estará mais ágil o que deve atrair o apoio de quem atua nos seus empreendimentos. Tranquilidade para quem é funcionário. Amor livre.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você passa o dia no alerta e não deve criar problemas na área profissional. Adie compras e mudanças no lar. Não espere compreensão no amor, ao contrário é você que deve dar mais atenção.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Fase que deve ser mais atencioso with quem trabalha ou negocia. O sucesso financeiro esta em suas mãos. Nada de estresse, reaja e passe um bom dia. Apoio da família. Sensibilidade no amor.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

A influência de Marte no seu signo traz apoio para realizar mudanças positivas no trabalho e com a família. Poderá faturar uma grana extra. Bom dia para novos negócios, viagens e compras. Amor com estímulos.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Período que você renova suas energias e deve superar os problemas de saúde. Ótima ligação com os negócios, que estão em fase de crescimento. Vem novidades na família. No amor otimismo total.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Você sente tudo mais tranquilo e conseguirá organizar a vida profissional e familiar. Mercúrio seu planeta, ao lado do Sol no seu signo, é sinal do sucesso. Mantenha o bom humor. Amor com romance.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Dia que precisa ser mais objetivo nos negócios e não criar problemas profissionais. Vênus seu planeta, até que suaviza o relacionamento familiar e afetivo. Não abuse de suas forças. Evite as fofocas.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A fase é bem exigente nas finanças e no setor afetivo. Procure ter paciência, e espere que dia 11, Vênus favorecerá estes dois campos. Hoje o ideal é colaborar, inclusive com seu amor.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você terá um bom no dia no trabalho e ainda conseguirá controlar seus gastos. Apoio de sócios ou superiores. Direcione suas energias para novos empreendimentos e para ganhar mais. Amor em destaque.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Período que terá chances de resolver os problemas da família e se sair bem em termos de gastos do lar. Boas energias no seu trabalho e apoio nos negócios. Vencerá fácil os problemas afetivos. Pode viajar.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Fase que terá que colaborar no trabalho. Evite ser intransigente e saiba relevar as questões financeiras. Poderá contar com a família, positivo para compras domésticas. No amor procure ser mais generoso.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Dia que recebe apoio dos envolvidos no seu trabalho. Conseguirá acertar as questões financeiras, pode até iniciar novos negócios. Clima de paixão em seu caso de amor. Conte com Gêmeos e Câncer.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.