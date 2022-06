Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (01)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Nada fará desistir dos objetivos profissionais e pessoais. A energia física e mental é acima da média. Não teme trabalhar sob pressão. É muito disciplinado, e com aberturas para o comando. Bondoso, audacioso e correto.

Alerta

Os cancerianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Lembre-se que Sol e Lua o desfavorece as novas iniciativas. No amor, evite cenas de ciúmes para não magoar à pessoa amada.

Áries – O astral é de grande harmonia com a família e amigos. Conte com boas oportunidades de firmar a vida profissional e crescer financeiramente. A intuição e determinação trazem sucesso.

Touro – Vênus, seu planeta ao lado de Mercúrio no seu signo indicam progresso para a vida familiar e afetiva. Realizações profissionais. Hora de se entregar a felicidade.

Gêmeos – O Sol esta no seu signo, mas você deve ir devagar com mudanças no lar e negócios. Mercúrio, seu planeta estará no seu signo somente dia 14, até lá apenas se organize. Abra-se para o amor.

Câncer – Você esta passando pelo alerta, Sol e Lua o desfavorecem. Alguém pode causar uma mágoa profunda. Saiba dosar os afetos. Adie compras, viagens e mudanças no trabalho. Cuide da saúde.

Leão – Fase positiva para realizar novos negócios, mudar o rumo profissional e conquistar sua independência financeira. Fortes sentimentos afetivos, coração feliz. Momento para acertar problemas da família.

Virgem – Dia que receberá apoio profissional que esta buscando. Ótimo para compras, visitas, encontros e novas chances de mudar a vida familiar. Melhora no relacionamento no amor.

Libra – A sorte esta do seu lado, período que pode mudar a vida familiar, incluindo compra, venda ou reforma da sua casa. Procure seguir sua intuição e não tenha medo de negociar. Bons acontecimentos no amor.

Escorpião – O clima profissional é positivo, pode realizar mudanças no trabalho. Aproveite as chances de ganhar mais. Negócios em família estão protegidos. Diálogo fácil com seu amor.

Sagitário – Dia positivo para acelerar seus projetos e deixar tudo em ordem para ganhar mais. Positivo para sociedades, parcerias e mudar o rumo da sua profissão. Destaque para a paixão.

Capricórnio – Dia positivo para aceitar apoio no trabalho. Parcerias em alta, não se feche para o sucesso, vem novos ganhos. Tenha mais atenção com sua alimentação e sono. Mais paixão no amor.

Aquário – Você passa por uma das melhores fases do ano e deve aproveitar. Terá sucesso se usar sua intuição. Controle a ansiedade com seu amor e viva momentos de prazer. Evite segredos com a família.

Peixes – Fase para resolver os problemas domésticos, não há nenhuma grande dificuldade. Seu trabalho continua rendendo e você pode investir mais nos negócios. Realização de um velho sonho.