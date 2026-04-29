Signos: confira seu horóscopo desta quarta (29)

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa com ideias próprias e com uma personalidade marcante. Está sempre engajado em trabalhos ligados a comunidade. Gosta do comando, pois não teme as responsabilidades desse ato. Aplicado, generoso e estável.

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ALERTA DO DIA

Os nativos de Libra passam o dia desfavorecidos pela Lua, é o seu alerta. Os astros indicam muita análise no campo de trabalho. Adie todo topo de negociação. Não gaste fora do orçamento. No amor, procure ser menos indeciso.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Marte e Mercúrio no seu signo espalham sucesso. Novos caminhos se abrem no setor financeiro. Dê mais atenção a propostas de negócios. Amor suave. Cuide da saúde, inclua os dentes.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

A cada dia que passa você sente que há renovação no trabalho, e mais uns dias conquistará o equilíbrio financeiro. Programe novos negócios. Você descobrira o sucesso. Amor com muito brilho. Tente na loteria.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Fase que sua força de vontade deve prevalecer no trabalho e negócios. Vênus, traz chances de acertos na vida afetiva e familiar. Dinheiro extra pode chegar. Colabore com Virgem e Libra.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Período que deve colaborar com a pessoa amada e a família sem criar atritos ou exigências. Vênus, indica a necessidade de ser mais prestativo e cuidar com novos gastos e. Não descuide da saúde.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Você recebe apoio nos seus negócios e trabalho. Conseguirá resolver os impasses que impedem de ter sucesso. Boa entrada de dinheiro. Surpresas na vida afetiva. Dê apoio a parentes de Gêmeos e Aquário.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

A Lua esta no seu signo e a tranquilidade deve acontecer na vida familiar. O trabalho vem com todo sucesso, é só ir em frente. A saúde esta do seu lado. Pode viajar. Analise propostas de negócios.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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Dia de alerta, precisará de paciência com a família. Deixe o nervosismo de lado, evite exigências no setor financeiro. Desfavorável para viagens, compras à prazo e mudanças no trabalho. Cuide da saúde.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você passa por um bom período e, tem chances de renovar os negócios e alcançar o sucesso. Boas ideias para acertar a vida profissional e conquistar o equilíbrio. Amor com surpresas. Saúde em ordem.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dia que seu brilho será especial e com isso terá mais apoio no trabalho, nas contas, com sócios, superiores e com a família. Saia para compras de uso pessoal. Não descuide do seu corpo.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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A fase é positiva para renovar o trabalho e negócios. Excelente para viagens, compras e visitas. Com facilidade resolverá todas as dificuldades com familiares. Amor com dedicação. Tente na loteria.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você acorda com vontade de resolver os problemas domésticos. A paciência deve prevalecer, evite gastos fora do orçamento. O trabalho e negócios estão bem colocados. Vênus, equilibra a vida familiar.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

O seu dia será de muito movimento na vida familiar, e com chances de resolver os problemas profissionais. Saiba agradecer as pessoas que trabalham ao seu lado. Amor com paixão. Boas notícias sobre as finanças.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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