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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta quarta (28)

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta quarta-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Signos: confira seu horóscopo desta quarta (28)
Autor Os geminianos passam o dia no alerta, e a indicação é para ter cuidados redobrados neste período negativo - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

Procura estar sempre a par de tudo o que acontece a sua volta. A informação é muito importante para esse nativo. Cumpridor dos seus compromissos; cobrará das pessoas à sua volta o mesmo. Interessado, minucioso e inteligente.

ALERTA DO DIA

Os geminianos passam o dia no alerta, e a indicação é para ter cuidados redobrados neste período negativo. Precaução com negócios que exijam mudanças de última hora. Não deixe a insegurança interferir na vida a dois.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Dia de boas notícias sobre os negócios e trabalho. Suas esperanças serão concretizadas trazendo equilíbrio financeiro. Amor com muita paixão, e abertura para os que buscam alguém especial. Cuide da saúde.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

A Lua no seu signo traz agitação nos negócios. Conte com sua estrela que esta brilhando para solucionar os problemas. Pode reencontrar amigos e iniciar parceria. Amor consolidado. Boa saúde.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Você esta passando pelo alerta, a Lua desfavorece inovações nos negócios. Não decida apressadamente novos gastos. Evite criar problemas no lar. Imprevistos com a família. Problema respiratório.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Um bom dia no trabalho e chances de novos ganhos. Abertura para resolver antigos problemas da vida doméstica. Entusiasmo com o andamento da vida familiar que indica equilíbrio financeiro. Amor carinhoso.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Fase para solucionar o setor doméstico, e ter o apoio para acertar as contas da família. Positivo para compras para o lar, incluindo a decoração. Marte e Júpiter, estão no seu signo. Amor descontraído.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Período de boas surpresas na vida profissional. A fase é promissora com o trabalho e parcerias com a família. Conte com equilíbrio em suas contas. Sucesso com venda e aplicações. Amor sensual.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Você tem Vênus no seu signo trazendo chances de se sentir bem com todos. Aceite colaboração nos seus negócios, e até com familiares. Fase de equilíbrio emocional, que ajuda no relacionamento afetivo.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Período em que o Sol no seu signo deve ser usado para planejar o trabalho e vida familiar. Fique atento, Vênus não o protege e Mercúrio também traz dificuldades. Cuidado com invejosos.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Precisará de muita atenção com sua saúde. Evite qualquer tipo de mudança na vida profissional, familiar e novos gastos. Controle suas energias e não saia da rotina, o Sol não o favorece. Amor neutro.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

O seu dia será tranquilo, conseguirá resolver os assuntos de trabalho e da vida familiar. Ótimo para compras domésticas. Dê apoio que os parentes necessitam. Seu coração pede mais amor.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você deve resolver os problemas da família e organizar o trabalho. Relaxe e aproveite para compras e novos compromissos financeiros. Desfrute do bom relacionamento com parentes. Vênus, traz amor.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

O Sol na sua positiva nona casa astral indica que você é um privilegiado. Pode sair para resolver problema financeiros, de trabalho e negócios. Em alta compras e viagens. Amor otimista e muito feliz.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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