Signos: confira seu horóscopo desta quarta (27)

QUEM NASCEU HOJE

Preza a família acima de tudo. Gosta das coisas bem feitas, pular etapas está fora dos seus planos. A alegria será sua marca registrada. Os trabalhos ligados ao grande público exercerão grande fascínio. É perspicaz, companheiro e motivador.

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ALERTA DO DIA

Os librianos ficam no alerta até às 21h54, e a indicação é para manter a rotina durante este período negativo. Adie mudanças ou inovações no setor de trabalho. No amor, uma dose de paciência será importante. Saúde em baixa

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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A fase mais negativa do ano ficou longe de você, pode sair para acertar os negócios, trabalho e aceitar parceria. Uma promoção pode estar a caminho, comece a ganhar dinheiro. O amor te deixa nas nuvens.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você esta com grande proteção na área profissional. Com facilidade encontrará a solução para os problema. Marte no seu signo traz força, energia e coragem para acertar as finanças. Amor absoluto.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

O Sol no seu signo, traz oportunidades de mudar os negócios, o trabalho e elevar os ganhos. A família esta mais receptiva e seu amor bem calmo. Pode assumir novos compromissos com a família.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Você sente que as força diminuem e que precisa se concentrar para resolver os problemas profissionais. Não desista dos objetivo, e enfrente qualquer situação. Vênus, equilibra suas emoções no amor.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Vênus na sua desfavorável 12ª casa, é indício de problemas na área afetiva. Tenha mais paciência, evite as mudanças de humor. Busque apoio na família e conte com Escorpião e Capricórnio.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

A fase astral traz chances de viver melhor com a família. A Lua esta no seu signo e você deve ser mais amistoso no trabalho. Aceite as mudanças que estão acontecendo na área financeira. Amor envolvente.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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Você ainda passa pelo alerta, a Lua estará no seu signo a partir das 21h54. Então deixe novos gastos, viagens, mudanças no trabalho ou no lar para amanhã. Não discuta com ninguém. Amor com ciúmes.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Dia positivo com a família, todos colaboram com suas ações e sua participação financeira traz o alívio para todos. Procure se programar, amanhã já acordará no alerta. A fase é passageira, é só se cuidar.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Nesta fase você tem vontade de mudar os negócios e trabalho. Mas não exagere, lembre-se que o Sol, protege a sua vida financeira. Evite que a ambição estrague o que já conquistou. Conte com seu amor.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Você terá um bom dia, a família colabora com as finanças e acertos nos negócios. Pode sair para compras. Faça tudo com leveza, e conseguirá acertar a vida afetiva. Livre-se dos invejosos.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

O fato é que você esta mais equilibrado em relação à vida profissional, conseguirá resolver os assuntos financeiros. Continue tendo paciência with seu amor, seja amável e carinhoso. Novos amigos.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

O dia reserva uma boa energia no lar, conseguirá passar tranquilidade a todos. Terá solução dos problemas financeiros. Pode realizar compras domésticas. Avalie sua saúde, relaxe e saia da rotina.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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