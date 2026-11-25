Confira o que os astros reservam para cada signo nesta quarta-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

QUEM NASCEU HOJE

Tem uma forte natureza e saberá enfrentar as dificuldades da vida como poucos. Deve gastar a energia praticando algum tipo de esporte e atividade ao ar livre. Procure ser objetivo em relação ao seu dinheiro. É companheiro, alegre e inteligente.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Gêmeos ainda passam o dia no alerta e a indicação dos astros é de cuidados com o andamento do trabalho. Evite discussões, principalmente com a pessoa amada e família. Procure analisar os gastos. Saúde neutra.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Seu astral animado traz condições de expressar tudo o que sente sem receio. Positivo para viagens, compras, início de novos trabalhos e negócios. Condições favoráveis com a família. Amor com paixão.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Bom dia para novas iniciativa na vida profissional. Poderá contar com apoio para ganhar mais e fortalecer seus negócios. A Lua no seu signo aconselha que você deve colaborar com a família. Amor equilibrado.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Você esta passando pelo alerta, a Lua indica ficar na rotina. Adie viagens, compras, decisões com a família e tenha equilíbrio com alimentação. Seja gentil com seu amor. Fique longe dos invejosos.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Sua motivação estará ligada a possibilidade de recebe um dinheiro. Você se sente seguro na vida profissional. Confie na sua intuição para organizar os negócios da família. Apoio de Libra. Amor com surpresas.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Dia que estará com determinação sobre o que quer da vida. Você vai marcar sua presença em qualquer ambiente, seja no lar ou trabalho. Novas oportunidades de negócios. Nada de ciúmes no amor.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Fase que ter oportunidades de organizar seus negócios, ganhar mais e contar com apoio da família. Aproveite que sua vida social esta movimentada para se reunir com seus parentes e amigos. Amor com diálogo.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Você terá que contornar os imprevistos e redobrar seus esforços para apoiar a pessoa amada. O trabalho caminha para o sucesso e equilíbrio financeiro. A família estará mais equilibrada.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A influência indica um bom período para organizar os negócios, mas fique atento, por que Vênus ainda pede cautela com os gastos. Evite se rebelar com pessoas do trabalho. Cuidado com invejosos.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O Sol no seu signo traz novas aberturas nos negócios, apoio da família e da pessoa amada. Chances de fechar um novo trabalho. Aposte no seu poder de comunicação.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

O momento é instável, já que o Sol transita na sua 12 casa astral. A falta de confiança será o grande problema que terá que enfrentar. Equilibre suas emoções e se torne mais forte afetivamente.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você esta mais resistente com suas ideias e conseguirá resolver os problemas da área financeira e profissional Terá um bom dia para acertar a situação afetiva. Boa entrada de dinheiro.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Fase para tomar novas iniciativas no trabalho e negócios. Conseguirá resolver os problemas do setor financeiro. Poderá contar com Áries, Leão e Libra. Novos compromissos coma família. Sucesso no amor.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.