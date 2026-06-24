Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Revista UAU!

publicidade
HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta quarta (24)

Quem nasceu hoje nada será capaz de persuadi-lo a desistir de um objetivo

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 06:00:00 Editado em 23.06.2026, 10:35:58
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Signos: confira seu horóscopo desta quarta (24)
Autor Os escorpianos passam o dia no alerta - Foto: Freepik

QUEM NASCEU HOJE

Nada será capaz de persuadi-lo a desistir de um objetivo. Apresenta uma forte personalidade, o que chamará atenção das pessoas. É impetuoso quando está no comando. Deve praticar algum tipo de esporte. É arrojado, lutador e inteligente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

ALERTA DO DIA

Os escorpianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham moderação no ambiente profissional. Evite gastos que possam desequilibrar seu orçamento. Não queira resolver os problemas com imposições. Saúde em baixa. Amor com ciúmes.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Sol na sua quarta casa astral traz uma energia harmoniosa para o seu lar. Bons aspectos ligados a dinheiro e a vida afetiva. Notícias agradáveis sobre os negócios. Saúde equilibrada.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

A fase equilibra seus negócios, trabalho e traz aberturas para novos compromissos financeiros. O seu dinamismo será notado. Chances de compras, viagens e acertos domésticos. Amor com grandes emoções.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

O excelente aspecto de Mercúrio e Vênus, devem ser aproveitados para resolver questões na área de negócios. Estão em alta novos investimentos. Apoio da família. Alegrias com a vida afetiva. Tente na loteria.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Sol no seu signo aumenta sua criatividade no trabalho, além de determinação e boa dose de sorte. As amizades trarão a garantia de bons negócios. Amor em alto astral. Saúde perfeita.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Nesta fase deve ser mais atencioso com a família e evitar qualquer tipo de exigência. Pode ter problemas financeiros e até situações desagradáveis com sócios. Seu amor procura colaborar. Cuide da saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Período que pode esperar por colaboração nos negócios, trabalho e até alcançar uma situação de destaque. Apenas evite discutir com Escorpião e Capricórnio. Desfaça dúvidas na vida afetiva. Evite viajar.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Lua está no seu signo e você deve aproveitar para realizar negócios domésticos, compras e acertos no trabalho. Apoio de Câncer e Áries. Maior envolvimento com a família. Saúde controlada. Amor ativo.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O seu dia será no alerta, cuidado com invejosos, evite pedir favores, iniciar trabalho, sair para compras e viagens. Não se deixe abater, cuide da saúde. Desfavorável para novos negócios. Amor difícil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O seu astral está em alta, e a influência das amizades, incluindo as pessoas do trabalho tendem a garantir situações benéficas. Saia para compras domésticas. Amor em harmonia e muita paz.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bom dia com as pessoas do trabalho ou dos negócios. Conseguirá acertar a maior parte dos problemas, incluindo os da família. Apenas precisará ser mais participativo na vida do seu amor.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Os astros trazem muitas alegrias e bons contatos de negócios e acertos na área financeira. A família só trará satisfação, prepare-se para ter um dia com grandes realizações. Saúde perfeita. Amor expressivo.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Mercúrio o planeta da comunicação, está na sua positiva quinta casa astral, o que beneficia seus contatos de negócios e trabalho. A família traz muita paz. Seu magnetismo está em alta e o amor vem com tudo.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

📲Clique aqui para entrar no nosso canal do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
astrologia BEM-ESTAR HORÓSCOPO previsões astrológicas Saúde e Finanças signos
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV