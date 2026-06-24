Signos: confira seu horóscopo desta quarta (24)

QUEM NASCEU HOJE

Nada será capaz de persuadi-lo a desistir de um objetivo. Apresenta uma forte personalidade, o que chamará atenção das pessoas. É impetuoso quando está no comando. Deve praticar algum tipo de esporte. É arrojado, lutador e inteligente.

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ALERTA DO DIA

Os escorpianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham moderação no ambiente profissional. Evite gastos que possam desequilibrar seu orçamento. Não queira resolver os problemas com imposições. Saúde em baixa. Amor com ciúmes.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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O Sol na sua quarta casa astral traz uma energia harmoniosa para o seu lar. Bons aspectos ligados a dinheiro e a vida afetiva. Notícias agradáveis sobre os negócios. Saúde equilibrada.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

A fase equilibra seus negócios, trabalho e traz aberturas para novos compromissos financeiros. O seu dinamismo será notado. Chances de compras, viagens e acertos domésticos. Amor com grandes emoções.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

O excelente aspecto de Mercúrio e Vênus, devem ser aproveitados para resolver questões na área de negócios. Estão em alta novos investimentos. Apoio da família. Alegrias com a vida afetiva. Tente na loteria.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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O Sol no seu signo aumenta sua criatividade no trabalho, além de determinação e boa dose de sorte. As amizades trarão a garantia de bons negócios. Amor em alto astral. Saúde perfeita.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Nesta fase deve ser mais atencioso com a família e evitar qualquer tipo de exigência. Pode ter problemas financeiros e até situações desagradáveis com sócios. Seu amor procura colaborar. Cuide da saúde.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Período que pode esperar por colaboração nos negócios, trabalho e até alcançar uma situação de destaque. Apenas evite discutir com Escorpião e Capricórnio. Desfaça dúvidas na vida afetiva. Evite viajar.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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A Lua está no seu signo e você deve aproveitar para realizar negócios domésticos, compras e acertos no trabalho. Apoio de Câncer e Áries. Maior envolvimento com a família. Saúde controlada. Amor ativo.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O seu dia será no alerta, cuidado com invejosos, evite pedir favores, iniciar trabalho, sair para compras e viagens. Não se deixe abater, cuide da saúde. Desfavorável para novos negócios. Amor difícil.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O seu astral está em alta, e a influência das amizades, incluindo as pessoas do trabalho tendem a garantir situações benéficas. Saia para compras domésticas. Amor em harmonia e muita paz.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Bom dia com as pessoas do trabalho ou dos negócios. Conseguirá acertar a maior parte dos problemas, incluindo os da família. Apenas precisará ser mais participativo na vida do seu amor.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Os astros trazem muitas alegrias e bons contatos de negócios e acertos na área financeira. A família só trará satisfação, prepare-se para ter um dia com grandes realizações. Saúde perfeita. Amor expressivo.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Mercúrio o planeta da comunicação, está na sua positiva quinta casa astral, o que beneficia seus contatos de negócios e trabalho. A família traz muita paz. Seu magnetismo está em alta e o amor vem com tudo.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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