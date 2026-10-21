Signos: confira seu horóscopo desta quarta (21)

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta quarta-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa com muitos ideais. Dinâmico, está sempre atrás de novos desafios, seja na vida pessoal como profissional. Exercícios físicos terão papel essencial para uma vida mais equilibrada. É engenhoso, intenso e rigoroso.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Aquário saem do alerta às 09h36, o dia será positivo para acertar os problemas profissionais e pessoais. Após esse horário os cuidados serão dos piscianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e com a família.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

A influência de Marte e Júpiter na sua positiva quinta casa, fica evidente que você esta com força e coragem para enfrentar e levar seus negócios e trabalho para o sucesso. No amor evite ser exigente.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você passa por uma fase de transformação e pode esperar e contar com o melhor no trabalho e vida familiar. Desenvolva a vida profissional com garra e vencerá os embates. Novos estímulos no amor.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Neste período deve agarrar as chances que estão em suas mãos. Novas possibilidades de ganho. Os negócios e trabalho trarão condições de estabilidade financeira. Pode viajar e acertar a vida afetiva.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Dia para resolver os assuntos da vida familiar. O desejo de acertar as finanças trazem a tranquilidade que deseja. Apenas controle sua ambição e dê apoio às pessoas do trabalho. Amor com participação.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Marte e Júpiter no seu signo, é sinal positivo nos negócios, acertos profissionais e familiar. Sua vida esta no caminho do sucesso e da tranquilidade. Conte com Aquário e Áries. Nada de estresse no amor.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Dia para acertar os problemas dos negócios e trabalho. Oportunidades de organizar as finanças. Procure ser menos exigente, e nada de críticas, faça sua parte. Controle os gastos. Amor feliz.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Você vive um bom período e, tem a seu favor a colaboração na área financeira da família. O Sol favorece sua vontade de abrir novas frentes de negócios. O amor, vem com muito otimismo. Tente na loteria.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O período é bem complicado, principalmente no trabalho. Não conte e, nem espere colaboração. Vênus, ainda o desfavorece. Evite viagens e novas compras. Seja atencioso com seu amor.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você ainda tem tempo para se organizar, dia 23 o Sol, passa a transitar na sua desfavorável 12ª casa astral, trazendo seu inferno astral. Hoje esta bem no lar, trabalho e finança. Amor em destaque.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

O seu dia promete ser tranquilo, conseguirá direcionar o trabalho e a vida familiar para a estabilidade. Fortes emoções com seu amor, evite ser exigente. Dê mais atenção aos novos negócios.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Marte e Júpiter, estão no seu signo oposto, o que resulta em tranquilidade na vida familiar e afetiva. Bom dia para trabalhar em equipe. Solução de assuntos de parentes. Mudança positiva no amor.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Período que deve aceitar as limitações, você esta no alerta. Dê atenção ao seu amor, e não crie problemas. O trabalho daqui uns dias trará o sucesso financeiro. Evite discussões com a família e novos gastos.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.