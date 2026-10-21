Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Revista UAU!
publicidade
HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta quarta (21)

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta quarta-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Signos: confira seu horóscopo desta quarta (21)
Autor Os nativos de Aquário saem do alerta às 09h36, o dia será positivo para acertar os problemas profissionais e pessoais - Foto: Magnific

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa com muitos ideais. Dinâmico, está sempre atrás de novos desafios, seja na vida pessoal como profissional. Exercícios físicos terão papel essencial para uma vida mais equilibrada. É engenhoso, intenso e rigoroso.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Aquário saem do alerta às 09h36, o dia será positivo para acertar os problemas profissionais e pessoais. Após esse horário os cuidados serão dos piscianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e com a família.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

A influência de Marte e Júpiter na sua positiva quinta casa, fica evidente que você esta com força e coragem para enfrentar e levar seus negócios e trabalho para o sucesso. No amor evite ser exigente.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você passa por uma fase de transformação e pode esperar e contar com o melhor no trabalho e vida familiar. Desenvolva a vida profissional com garra e vencerá os embates. Novos estímulos no amor.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Neste período deve agarrar as chances que estão em suas mãos. Novas possibilidades de ganho. Os negócios e trabalho trarão condições de estabilidade financeira. Pode viajar e acertar a vida afetiva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Dia para resolver os assuntos da vida familiar. O desejo de acertar as finanças trazem a tranquilidade que deseja. Apenas controle sua ambição e dê apoio às pessoas do trabalho. Amor com participação.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Marte e Júpiter no seu signo, é sinal positivo nos negócios, acertos profissionais e familiar. Sua vida esta no caminho do sucesso e da tranquilidade. Conte com Aquário e Áries. Nada de estresse no amor.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Dia para acertar os problemas dos negócios e trabalho. Oportunidades de organizar as finanças. Procure ser menos exigente, e nada de críticas, faça sua parte. Controle os gastos. Amor feliz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Você vive um bom período e, tem a seu favor a colaboração na área financeira da família. O Sol favorece sua vontade de abrir novas frentes de negócios. O amor, vem com muito otimismo. Tente na loteria.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O período é bem complicado, principalmente no trabalho. Não conte e, nem espere colaboração. Vênus, ainda o desfavorece. Evite viagens e novas compras. Seja atencioso com seu amor.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você ainda tem tempo para se organizar, dia 23 o Sol, passa a transitar na sua desfavorável 12ª casa astral, trazendo seu inferno astral. Hoje esta bem no lar, trabalho e finança. Amor em destaque.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

O seu dia promete ser tranquilo, conseguirá direcionar o trabalho e a vida familiar para a estabilidade. Fortes emoções com seu amor, evite ser exigente. Dê mais atenção aos novos negócios.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Marte e Júpiter, estão no seu signo oposto, o que resulta em tranquilidade na vida familiar e afetiva. Bom dia para trabalhar em equipe. Solução de assuntos de parentes. Mudança positiva no amor.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Período que deve aceitar as limitações, você esta no alerta. Dê atenção ao seu amor, e não crie problemas. O trabalho daqui uns dias trará o sucesso financeiro. Evite discussões com a família e novos gastos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Amor astrologia HORÓSCOPO previsão signos trabalho
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV