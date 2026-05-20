Signos: confira seu horóscopo desta quarta (20)

Quem nasceu hoje conseguirá demonstrar suas ideias com extrema clareza, pois sabe como poucos usar as palavras

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.05.2026, 06:00:00 Editado em 19.05.2026, 11:00:35
Autor Os cancerianos ainda passam o dia no alerta - Foto: Freepik

QUEM NASCEU HOJE

Conseguirá demonstrar suas ideias com extrema clareza, pois sabe como poucos usar as palavras. Profissional, fará atingirá o sucesso na carreira que escolher. A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Desembaraçado, arrojado e elegante.

ALERTA DO DIA

Os cancerianos ainda passam o dia no alerta e a rotina devem prevalecer no campo de trabalho. Cuidado com gastos que possam comprometer seu orçamento. Amor com ciúmes. Desfaça mal entendido com as pessoas à sua volta.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Neste período além do suporte financeiro, o trabalho e negócios, continuam a crescer. Demonstre interesse pelos assuntos familiares, sua participação será importante. Amor precisando de apoio.

TOURO (21/04 a 20/05)

Mercúrio, transita pela segunda casa, que indica sucesso financeiro e boas mudanças na vida pessoal. Surpresas a caminho. Será importante colaborar com a família. Dê mais carinho ao seu amor.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Comece a se preparar para o sucesso profissional e familiar. Amanhã o Sol passa a transitar no seu signo. Organize todos os negócios e conte com o sucesso. Vênus, continua a proteger a vida afetiva.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

Você deve cuidar da vida familiar e profissional, evite mudanças drásticas. Dia de alerta, apesar de Vênus, estar no seu signo. Modere o apetite, fase que engorda fácil. Não viaje e vigie os gastos.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Dia que esta mais ambicioso e conseguirá acertar ás finanças. Poderá contar com apoio no trabalho. Notícias de longe o deixará muito feliz. Amor com disputas, evite ser ciumento. A família esta bem com você.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Fase que redobra sua natureza responsável e metódica, colocando os negócios e trabalho em primeiro lugar com sucesso. Positivo para viagens, compras e solução de assuntos domésticos. Amor com ciúmes.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Período que pode aceitar ajuda nos negócios e, até pensar em mudanças no trabalho. Boas notícias sobre a família. Auxilie mais os nativos de Câncer e Leão. Dê mais compreensão ao seu amor.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A influência do Sol na sua oitava casa astral traz as mudanças que necessita para melhorar os ganhos. Cuidado com as emoções descontroladas com a família, evite ser tão exigente. Amor neutro.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dia que terá apoio no trabalho e, conseguirá acertar os problemas financeiros. Fase agitada que indica a necessidade de não mudar o que vem fazendo. Colaboração da família. Amor com novidades.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Haverá lucros e êxito em seus negócios e acertos no trabalho. Pode assumir novos compromissos financeiros e sair para compras de uso pessoal. Seu amor procura lhe compreender. Tente na loteria.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

A diplomacia é seu sucesso nas relações dos assuntos da família. Os problemas serão solucionados e você se sente feliz. Saia para compras, negócios e visitas. Saúde bem colocada e apoio afetivo.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Fase que esta mais ativo na busca da solução de questões financeiras. Será fácil cativar a todos do trabalho e negócios. Acertos de antigos problemas da sua família. Você se sente realizado. Amor protetor.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

