Signos: confira seu horóscopo desta quarta (17)
Quem nasceu hoje a comunicação será um dos seus trunfos para alcançar o sucesso na carreira profissional
QUEM NASCEU HOJE
A comunicação será um dos seus trunfos para alcançar o sucesso na carreira profissional. Bem humorado, transmite alegria para as pessoas à sua volta. Gosta de estar no comando. Maleável, alegre e de bom coração.
ALERTA DO DIA
Os leoninos passam o dia no alerta, e a indicação é para manter o foco no trabalho. Cuide para não contrair dívidas. Evite ser dispersivo no relacionamento afetivo e familiar. Saúde em leve baixa. Viagens desfavorecidas.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Dia que precisará de apoio no trabalho. Positivo para compras domésticas e acertos nos negócios da família. Momento de alegria com a pessoa amada, aproveite para resolver antigos problemas.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
O bom aspecto astrológico será o responsável pela sua tranquilidade. Aproveite os momentos agradáveis com a família. Novidades nos negócios e abertura para renovar a vida profissional. Amor com alegrias.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Nesta fase não deve se queixar ou criar problemas com pessoas que fazem parte dos seus negócios e trabalho. Pode ampliar a vida profissional. Surpresas no amor, vem mais carinhos. Conte com a família.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
Você esta livre do alerta, a Lua traz tranquilidade para área profissional. Mais uns dias e tudo volta ao normal. Comece a planejar os próximos negócios. Pressentimentos positivos na vida afetiva.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
Você esta passando pelo alerta e terá dois dias e meio, que devem ser na rotina. Seus planos financeiros podem gerar brigas com a família. Mercúrio, não o favorece. Procure a paz com seu amor.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
O clima no lar esta bem tranquilo, pode sair para compras domésticas. Novas oportunidades no trabalho e negócios. Apoio de Touro e Peixes. Saúde com renovação de energias. Discussões com seu par afetivo.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
O astral esta excelente para expandir seus negócios, resolver assuntos financeiros e esperar novidades no trabalho. A família transmite segurança e a pessoa amada anda mais apaixonada. Pode viajar.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Dia positivo para ir em busca de suas conquistas profissionais. Saiba expandir o trabalho e aceite apoio para renovação. Oportunidades de viagens, parcerias e negócios imobiliários. Amor com segurança.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Este dia deve trazer oportunidade para renovar os negócios e resolver problemas do trabalho. Alegrias com a família, que transmite mais carinhos e compreensão. Vênus, equilibra seu caso amoroso.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Dia que terá satisfação nos contatos comerciais e no trabalho. Oportunidades para quem tem seu próprio negócio. Alegrias com a família, que colabora com as finanças. Programe a vida afetiva.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Você terá um bom dia e pode programar novos negócios, aceitar apoio nos empreendimentos e contar com o sucesso financeiro. A situação esta bem colocada com a família. Amor ativo.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
Período positivo para acertar os negócios e problemas. Receberá apoio, incluindo da família, de sócios e dos que trabalham ao seu lado. Com isso virá o sucesso. Proteção do seu amor. Tente na loteria.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.
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