Signos: confira seu horóscopo desta quarta (17)

QUEM NASCEU HOJE

A comunicação será um dos seus trunfos para alcançar o sucesso na carreira profissional. Bem humorado, transmite alegria para as pessoas à sua volta. Gosta de estar no comando. Maleável, alegre e de bom coração.

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ALERTA DO DIA

Os leoninos passam o dia no alerta, e a indicação é para manter o foco no trabalho. Cuide para não contrair dívidas. Evite ser dispersivo no relacionamento afetivo e familiar. Saúde em leve baixa. Viagens desfavorecidas.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Dia que precisará de apoio no trabalho. Positivo para compras domésticas e acertos nos negócios da família. Momento de alegria com a pessoa amada, aproveite para resolver antigos problemas.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

O bom aspecto astrológico será o responsável pela sua tranquilidade. Aproveite os momentos agradáveis com a família. Novidades nos negócios e abertura para renovar a vida profissional. Amor com alegrias.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Nesta fase não deve se queixar ou criar problemas com pessoas que fazem parte dos seus negócios e trabalho. Pode ampliar a vida profissional. Surpresas no amor, vem mais carinhos. Conte com a família.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Você esta livre do alerta, a Lua traz tranquilidade para área profissional. Mais uns dias e tudo volta ao normal. Comece a planejar os próximos negócios. Pressentimentos positivos na vida afetiva.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Você esta passando pelo alerta e terá dois dias e meio, que devem ser na rotina. Seus planos financeiros podem gerar brigas com a família. Mercúrio, não o favorece. Procure a paz com seu amor.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

O clima no lar esta bem tranquilo, pode sair para compras domésticas. Novas oportunidades no trabalho e negócios. Apoio de Touro e Peixes. Saúde com renovação de energias. Discussões com seu par afetivo.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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O astral esta excelente para expandir seus negócios, resolver assuntos financeiros e esperar novidades no trabalho. A família transmite segurança e a pessoa amada anda mais apaixonada. Pode viajar.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Dia positivo para ir em busca de suas conquistas profissionais. Saiba expandir o trabalho e aceite apoio para renovação. Oportunidades de viagens, parcerias e negócios imobiliários. Amor com segurança.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Este dia deve trazer oportunidade para renovar os negócios e resolver problemas do trabalho. Alegrias com a família, que transmite mais carinhos e compreensão. Vênus, equilibra seu caso amoroso.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Dia que terá satisfação nos contatos comerciais e no trabalho. Oportunidades para quem tem seu próprio negócio. Alegrias com a família, que colabora com as finanças. Programe a vida afetiva.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você terá um bom dia e pode programar novos negócios, aceitar apoio nos empreendimentos e contar com o sucesso financeiro. A situação esta bem colocada com a família. Amor ativo.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Período positivo para acertar os negócios e problemas. Receberá apoio, incluindo da família, de sócios e dos que trabalham ao seu lado. Com isso virá o sucesso. Proteção do seu amor. Tente na loteria.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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