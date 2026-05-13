Signos: confira seu horóscopo desta quarta (13)
Quem nasceu hoje conseguirá êxito em todas as atividades que exercer
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QUEM NASCEU HOJE
Conseguirá êxito em todas as atividades que exercer. Tem um grande amor pelo lar e familiares. Procure não se descuidar do aspecto físico, mantenha-se em boa aparência. Terá inclinação para estudos superiores. Cativante, inteligente e fiel.
ALERTA DO DIA
Os arianos passam o dia no alerta, e os astros indicam a rotina para não ter perdas no trabalho. Cuidado com negócios fora de sua área de atuação. Não deixe que o excesso de ciúmes interfira na vida afetiva. A saúde inspira atenção.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Você esta passando pelo alerta, a Lua desfavorece novas ações nos negócios e trabalho. Não faça confidências. Fique na rotina, sem realizar mudanças no lar. Dê mais atenção à pessoa amada.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Fase que esta mais solidário com pessoas do trabalho e negócios. O sucesso financeiro chega mais rápido, pode pensar em mudanças. Saúde perfeita. A família esta em harmonia. Amor com alegrias.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
A fase ainda pede um pouco de paciência, o Sol só estará no seu signo dia 21. Renove suas energias e prepare as mudanças que pretende realizar no trabalho e no lar. Amor tranquilo.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
Período que deve se preparar para o período negativo, que começa no fim do mês. Renove suas energias. Busque de apoio Escorpião e Aquário no trabalho e negócios. Amor suave.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
Dia que será mais fácil resolver os problemas profissionais e, conquistar o equilíbrio financeiro. Conte com sócios ou superiores. Clima amoroso com seu par afetivo. A família precisa de mais apoio. Saúde equilibrada.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
A influência do Sol e Mercúrio, na sua positiva nona casa astral, é sinal de sucesso, saúde e tranquilidade na vida profissional. Vá em frente com as mudanças que pretende realizar. Amor com energias.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
Você esta nervoso, e deve se organizar e tirar os pensamentos negativos. Saiba lidar melhor com o trabalho e saia para negociar. A família precisa de sua participação. Amor com paixão.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
A fase é de boas mudanças na vida profissional. Tire a indecisão do seu caminho e ganhe mais. Proteção da família. O clima afetivo esta em alta. Saúde perfeita. Compromissos sociais. Saia para compras.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Você precisa de apoio e maior participação da família nos seus negócios e trabalho. Pode realizar algumas mudanças. Não crie problemas com Câncer e Áries. Alimente-se com equilíbrio. Amor em evidência.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Um bom dia para compras, encontro de negócios e mudanças no seu trabalho. A família procura colaborar, aceite apoio de Virgem e Libra. Faça uma auto análise sobre a vida doméstica. Tente na loteria.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Dia para resolver os problemas domésticos, terá melhores condições de se acertar com a família. Os negócios estão em alta, pode assumir novos compromissos de compras pessoais. Conte com Touro.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
A Lua esta no seu signo, você se sente mais tranquilo. Realce sua aparência. A família traz tranquilidade. Pode sair para negociar e realizar compras domésticas. Trabalho equilibrado. Amor com paz no lar.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.
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