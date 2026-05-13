Signos: confira seu horóscopo desta quarta (13)

QUEM NASCEU HOJE

Conseguirá êxito em todas as atividades que exercer. Tem um grande amor pelo lar e familiares. Procure não se descuidar do aspecto físico, mantenha-se em boa aparência. Terá inclinação para estudos superiores. Cativante, inteligente e fiel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

ALERTA DO DIA

Os arianos passam o dia no alerta, e os astros indicam a rotina para não ter perdas no trabalho. Cuidado com negócios fora de sua área de atuação. Não deixe que o excesso de ciúmes interfira na vida afetiva. A saúde inspira atenção.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Você esta passando pelo alerta, a Lua desfavorece novas ações nos negócios e trabalho. Não faça confidências. Fique na rotina, sem realizar mudanças no lar. Dê mais atenção à pessoa amada.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Fase que esta mais solidário com pessoas do trabalho e negócios. O sucesso financeiro chega mais rápido, pode pensar em mudanças. Saúde perfeita. A família esta em harmonia. Amor com alegrias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

A fase ainda pede um pouco de paciência, o Sol só estará no seu signo dia 21. Renove suas energias e prepare as mudanças que pretende realizar no trabalho e no lar. Amor tranquilo.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Período que deve se preparar para o período negativo, que começa no fim do mês. Renove suas energias. Busque de apoio Escorpião e Aquário no trabalho e negócios. Amor suave.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Dia que será mais fácil resolver os problemas profissionais e, conquistar o equilíbrio financeiro. Conte com sócios ou superiores. Clima amoroso com seu par afetivo. A família precisa de mais apoio. Saúde equilibrada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

A influência do Sol e Mercúrio, na sua positiva nona casa astral, é sinal de sucesso, saúde e tranquilidade na vida profissional. Vá em frente com as mudanças que pretende realizar. Amor com energias.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Você esta nervoso, e deve se organizar e tirar os pensamentos negativos. Saiba lidar melhor com o trabalho e saia para negociar. A família precisa de sua participação. Amor com paixão.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A fase é de boas mudanças na vida profissional. Tire a indecisão do seu caminho e ganhe mais. Proteção da família. O clima afetivo esta em alta. Saúde perfeita. Compromissos sociais. Saia para compras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você precisa de apoio e maior participação da família nos seus negócios e trabalho. Pode realizar algumas mudanças. Não crie problemas com Câncer e Áries. Alimente-se com equilíbrio. Amor em evidência.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um bom dia para compras, encontro de negócios e mudanças no seu trabalho. A família procura colaborar, aceite apoio de Virgem e Libra. Faça uma auto análise sobre a vida doméstica. Tente na loteria.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Dia para resolver os problemas domésticos, terá melhores condições de se acertar com a família. Os negócios estão em alta, pode assumir novos compromissos de compras pessoais. Conte com Touro.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

A Lua esta no seu signo, você se sente mais tranquilo. Realce sua aparência. A família traz tranquilidade. Pode sair para negociar e realizar compras domésticas. Trabalho equilibrado. Amor com paz no lar.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

📲Clique aqui para entrar no nosso canal do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

