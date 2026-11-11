Signos: confira seu horóscopo desta quarta (11)

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta quarta-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

QUEM NASCEU HOJE

Gosta do que é certo e, estará sempre batalhando pelo seu lugar ao sol. Correto, não deixará nada inacabado. A presença da família será importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Vigoroso, leal e companheiro.

ALERTA DO DIA

Os sagitarianos passam o dia no alerta. A rotina deve ser mantida no setor de trabalho. Adie mudanças, compras e viagens. Cuidado para não passar dos limites com imposições a família. Amor com ciúmes. Saúde neutra.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Você passa por um período de transformação e mudanças na área de trabalho e negócios. Oportunidade de conquistar o que busca em termos financeiros. Apoio de sócios, amigos e superiores.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Sol e Lua na sua sétima casa astral indicam apoio de Escorpião e Aquário em novos projetos de negócios. Acredite no seu potencial e vá em frente com as mudanças no setor profissional. Amor com emoções.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Colaboração nos negócios, poderá contar com o sucesso. Muita sorte para renovar seus projetos domésticos. Reconciliação com pessoa da família. Sensualidade dm alta, aceite apoio do seu par afetivo.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

A fase indica surpresas com a vida profissional, você conquistará o equilíbrio financeiro. Muita euforia com a entrada de dinheiro. Nova emoções no amor. Disposição para colaborar com a família.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Dia para resolver os negócios e assuntos da vida familiar. Marte e Júpiter trazem boas condições para acertar o trabalho e contar com o sucesso financeiro. Negócios imobiliários em alta. Amor com carinhos.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Fase que pode pedir apoio de amigos, sócios e superiores para conquistar o equilíbrio financeiro. Apenas, procure ser menos exigente com a família. Entusiasmo e emoções no amor. Saúde boa.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

A fase traz oportunidade de ganhar mais e mudar o ritmo do trabalho. Positivo para iniciar parceria com Peixes e Aquário. Novidades em negócios ligados a moda, arte e jóias. Amor descontraído e apaixonado.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Sua intuição esta fortíssima, e será necessário não passar dos limites nos gastos. Evite compras e mudanças no trabalho. A paciência será o remédio para vencer os problemas financeiros. Amor exigente.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A influência do Sol e da Lua na sua 12 casa astral indicam que precisará de determinação e não sair da rotina. Evite tomar decisões antes do dia 22 nos negócios e trabalho. Seja rigoroso nos gastos.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Dia que terá facilidade para superar qualquer problema na vida familiar. O trabalho esta em fase de tranquilidade. Pode ir as compras, acertar seus negócios e ter sucesso financeiro. Motivação no amor.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Fase para organizar o setor doméstico, poderá contar om atenção da família. Trabalho sem dificuldades e apoio de sócios e superiores. Converse mais com pessoas do setor profissional. Amor com paixão.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Dia que estará feliz com seu trabalho e negócios. Acertos financeiros em alta. Poderá contar com atenção da família. Positivo para compras, viagens e decisões na área afetiva. Fase feliz.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.