Signos: confira seu horóscopo desta quarta (10)

QUEM NASCEU HOJE

É um guerreiro e vencerá as mais difíceis batalhas. A sua forte personalidade o fará com que se destaque e alcance todos os objetivos. As profissões liberais são as mais indicadas para esse nativo por ter um forte intelecto. Intenso, místico e afetuoso.

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ALERTA DO DIA

Os arianos passam o dia no alerta, e a indicação é para ter cuidados durante este período negativo. Não deixe que a irritação interfira na hora de tomar decisões profissionais. Algumas desavenças podem deixá-lo para baixo no amor.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Você esta passando pelo alerta, evite problemas na área do trabalho e mal entendidos com a família. Dê um tempo em iniciar novos negócios, viagens e compras. Com seu amor o ideal é ter paciência.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Período cheio de novidades profissionais e com possibilidades de organizar os negócios. Chances de ganhar mais e acertar pequenos problemas. Colabore com familiares. Saúde boa. O amor flui bem.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Nesta fase você sente que tudo caminha bem e que há chances de acertar antigos problemas profissionais. Fuja de discussões. Aceite apoio de Escorpião e Sagitário. Boas novas no seu caso de amor.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Você ainda tem um período de cuidados especiais, apesar de Mercúrio e Vênus, estarem no seu signo. Não passe dos limites com gastos, e evite mudanças no seu lar. Momento para cuidar da saúde.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Dia equilibrado em termos domésticos, receberá apoio que necessita da família. Dia 14, Vênus passa a transitar no seu signo compensando as finanças e vida afetiva, até lá tenha paciência.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Fase propícia para ajustar o trabalho e conquistar melhores chances na área financeira. Seus pontos fortes estão em destaque e, com isso resolverá suas contas e acertos familiares. Tranquilidade no amor.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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O Sol na sua positiva nona casa astral, é o indício de bons aspectos no lar. Em alta compras, negócios com a família e excelentes aspectos na vida afetiva. Coloque em prática acertos financeiros.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O ambiente profissional esta exigente, evite realizar mudanças e não discuta com Áries e Câncer. O setor financeiro tende a melhorar, pense em abrir parceria. Tenha calma com a família. Amor agitado.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Fase que deve resolver os problemas domésticos e dar apoio a pessoa amada. Chances de conseguir acordos na área de trabalho e acertar antigas pendências. Dia tranquilo no amor.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Dia positivo para negociar, resolver problemas da vida profissional e dar mais atenção à sua família, que anda muito exigente. A pessoa amada esta mais apaixonada. Conte com Câncer e Peixes.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você tem a seu favor a colaboração espontânea de familiares e parentes distantes. É um ótimo dia para negociar e abrir novos caminhos financeiros. Período que seu coração anda mais apaixonado.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

A Lua esta no seu signo e com isso você se sente mais fortalecido. O trabalho e negócios fluem em direção ao sucesso. Bom astral com a família. Chances de equilíbrio financeiro. Amor com ciúmes.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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