Signos: confira seu horóscopo desta quarta (06)

QUEM NASCEU HOJE

Analisa tudo a fundo antes de entrar em um novo projeto. Por ser honesto e franco terá admiração das pessoas à sua volta. Não dispensam a companhia da família e amigos. É estável, generoso e sabe de sua capacidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Capricórnio passam o dia no alerta, e o aconselhado é a rotina no trabalho enquanto estiver nesta fase negativa. Procure lugares calmos, nada de agitação. No amor, cuidado com as brigas, você pode magoar seu par afetivo.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fase que recupera o equilíbrio emocional e, pode ir em busca do sucesso profissional e financeiro. Dia agitado nos negócios, pode contar com a família. Positivo para compras e viagens. Amor com sedução.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

O período traz Mercúrio, o planeta da comunicação no seu signo, que reflete o sucesso financeiro. Seu pique esta extraordinário. Aproveite as boas condições de ganho. Conte com Libra. Amor com paixão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Você precisa ir devagar nas exigências financeiras, procure ter paciência no trabalho. Conseguirá organizar os próximos negócios e espere pelo sucesso que esta em suas mãos. Seu amor colabora.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dia que deve receber apoio na área de trabalho e negócios. Seja menos implicante com a família, com nativos de Capricórnio e Gêmeos. Com a pessoa amada, será necessário dar mais carinhos.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Fase que tem maior chances de acertar o trabalho e vê o sucesso acontecer. O saldo financeiro vem com crescimento e convites para parceria. Positivo para compras e viagens. Amor com carinhos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Dia que sua estrela brilha, Mercúrio seu planeta esta na sua positiva nona casa. Poderá iniciar negócios, trabalho, sair para compras, viajar e aceitar colaboração. A família esta em harmonia.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Você esta um tanto tenso e, por isso não deve iniciar negócios ou sair para compras à prazo. Preocupação com Sagitário e Câncer. Vá com calma e espere que conseguirá resolver os problemas. Amor com paixão.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Pode esperar apoio às suas ideias profissionais. Conseguirá resolver os problemas que o preocupam e terá bons resultados financeiros. Sua sensibilidade o ajuda nos assuntos do lar. Confie no seu amor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você esta livre do alerta e conseguirá com certa facilidade resolver um problema profissional. A família colabora com as finanças domésticas, pode contar com apoio e harmonia de todos. Vênus traz paixão.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O seu dia será no alerta e a saúde pode gerar preocupação. Falta de sintonia com a família. Evite discussões e exigências com seu amor. O ideal é a rotina, adie viagens e mudanças no trabalho.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Fase que sua intuição deve ser seu guia apontando o caminho a seguir. Não tenha medo de alterar o rumo no trabalho ou negócios, faça o que precisar antes da entrada do alerta. O amor vem com surpresas.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

O trabalho vai concentrar suas energias e atenção. Ouse mais e irá lucrar o que necessita. Apoio de sócios. Suas ideias estão avançadas, pode realizar mudanças nos negócios. Amor participativo.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

📲Clique aqui para entrar no nosso canal do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

