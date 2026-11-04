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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta quarta (04)

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta quarta-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Signos: confira seu horóscopo desta quarta (04)
Autor Os virginianos passam o dia no alerta, e os astros apontam um período para ter cuidados - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

Tem uma forte personalidade, o que fará ser um líder em seu meio social. O estudo e cursos de aperfeiçoamento exercem grande influência neste nativo. Será um excelente profissional. É decidido, inteligente e arrojado.

ALERTA DO DIA

Os virginianos passam o dia no alerta, e os astros apontam um período para ter cuidados. Não entre em confronto com pessoas do seu trabalho. Fique dentro do orçamento financeiro. No amor, a paciência deve prevalecer. Saúde neutra.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Fase para desenvolver novos projetos do setor familiar e contar com o sucesso que esta no seu caminho. Marte e Júpiter na sua quinta casa astral é sinal de equilíbrio financeiro. Amor participativo.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Dia que deve dar mais atenção para a vida profissional e abrir novos espaços para parcerias ou sociedades. A família colabora com suas idéias financeiras. Amor com carinhos.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

O Seu planeta Mercúrio, ainda estra retrogradando na sexta casa astral, o que significa que deve dar apoio no trabalho e negócios. As finanças começaram a render mais a partir do dia 14. Amor suave.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

O dia será tranquilo no trabalho e com novas chances de melhorar seus ganhos. Conte com Libra e Peixes. A saúde esta em dia. Pode sair para compras pessoais e cuidar do seu visual. Amor intenso.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

A Lua no seu signo faz você sentir a energia que envolve sua vida profissional e financeira. Positivo para organizar os negócios da família e sair para compras domésticas. Alegrias com a família. Amor sensual.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Você esta passando pelo alerta, a Lua desfavorece novas ações financeiras. E o ideal é evitar gastos fora do orçamento. A instabilidade emocional pode trazer discussões com a família e no trabalho.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

O período atual torna você mais amável e com vontade de ajudar pessoas da família. Boas notícias sobre o setor financeiro e profissional. Pode organizar novos negócios. Dê atenção ao seu amor.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você passar por um bom período, mas deve entender que Mercúrio está retrogradando, o que indica falta de colaboração nos seus projetos. Dia 14, tudo começa a melhor, tenha paciência. Amor desmotivado.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O Sol o desfavorece e nesta fase você deve ter cautela com os gastos, evitar iniciar negócios, mudanças no trabalho e no seu lar. Ouça sua intuição e fique na rotina. Não peça apoio a família. Amor em paz.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Bom dia para negociar com a família, todos esperam sua colaboração. Não terá dificuldades para resolver assuntos do trabalho e conseguirá bons ganhos. Se aproxime mais da pessoa amada.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Dia que pode acreditar na sua intuição e terá respostas positivas dos seus negócios. Fase para contar com equilíbrio financeiro. A família esta em harmonia. Mudanças no amor. Não discuta com Virgem e Leão.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Você com certeza terá um bom dia e poderá mudar, organizar seu trabalho e contar com apoio nos negócios. As finanças começam a se estabilizar. Dê mais atenção a sua família. No amor, paixão por Gêmeos.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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