Signos: confira seu horóscopo desta quarta (03)

QUEM NASCEU HOJE

Nada será capaz de persuadi-lo a desistir de um objetivo profissional e pessoal. Apresenta uma forte personalidade. É impetuoso quando está no comando. Deve praticar algum tipo de esporte. É arrojado, lutador e inteligente.

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ALERTA DO DIA

Os capricornianos ainda passam o dia no alerta e os astros aconselham moderação no ambiente de trabalho. No amor não queira resolver os problemas com imposições. Gastos somente de primeira necessidade. Saúde em baixa.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Netuno no seu signo deixa você mais sensível. Tenha calma, não se afobe nos negócios e trabalho, e conseguirá ter uma fase feliz. Procure soluções para sua vida afetiva. Positivo para compras e viagens.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você precisa ser mais rápido nas decisões financeiras e profissionais. Conseguirá a solução que busca em novos negócios. Pense grande. No setor afetivo seja mais prestativo e se acerte de vez com seu amor.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Período que traz sucesso na área profissional e no setor financeiro. Tome medidas rápidas para ganhar mais e, aceite apoio de Sagitário e Áries. O amor vem com muita paixão.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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A fase indica que irá superar as dificuldades no lar e no trabalho. Mercúrio, deve trazer mais amigos e o apoio que busca nos seus negócios. Não dê chances para o mau humor atrapalhar seu relacionamento.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Você tem um período tranquilo no trabalho e no lar. Seja rápido nas decisões de negócios, a fase negativa começa dia 21. Mexa-se, procure pessoas e soluções para seus problemas. O amor ainda preocupa.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Você tem um bom dia com a família e solução de assunto relacionado com as finanças e contas domésticas. Marte na sua positiva nona casa, é a força que precisa para vencer os problemas no trabalho. Amor suave.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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Fase para acordos de trabalho, negócios, compras, viagens e iniciar novo projeto familiar. Confiança é a palavra mágica. A pessoa amada procura colaborar com mais carinhos. Saúde excelente.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Dia que não deve esperar apoio para levar seus negócios adiante. Novas responsabilidades na área profissional. Pode vir convites para parcerias. Melhora na relação afetiva. A família precisa de atenção.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A Lua esta no seu signo e, com isso você esta mais amoroso e prestativo. Aceite apoio na área profissional e irá estabilizar as finanças. Pode conquistar o equilíbrio afetivo, seja mais carinhoso.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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O seu dia será no alerta, evite criar problemas com a pessoa amada. Não espere apoio de amigos ou familiares. Procure relaxar e não saia da rotina. Compras e viagens podem incomodar.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você passa por um bom dia, e pode se surpreender com o bom andamento dos negócios que estão em fase de crescimento. Felicidade junto da família. O setor afetivo vem com muitos carinhos.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Fase para resolver os problemas no lar com total sucesso e apoio. Pode sair para compras e encontro de parentes. No trabalho a tranquilidade será total. O amor vem com tudo. Seu charme esta em alta.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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