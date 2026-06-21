Signos: confira seu horóscopo desta domingo (21)

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa muito aplicada, e sabe que as oportunidades não devem ser perdidas. Gosta dos desafios, e não teme nenhum tipo de trabalho. A lealdade e companheirismo são suas maiores virtudes. Corajoso, intenso e visionário.

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ALERTA DO DIA

Os nativos de Virgem ficam ano no alerta até às 17h56, e o indicado é a rotina durante este período desfavorável. Procure a companhia da família e amigos. Após esse horário e nos próximos dois dias e meio os cuidados serão librianos.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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O ariano é inquieto, apreciando todo o tipo de atividade. É muito sensível emocionalmente, e precisa ser mais paciente consigo mesmo e com os demais. Tem enorme interesse pelo mundo, pois tudo é novidade.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Não admite que julguem suas atitudes. Irradia na personalidade, beleza física e mental. É de fácil convívio, enquanto não é contrariado. Porém, quando fica aborrecido é o mais teimoso de todos os tipos zodiacais.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Sempre curioso, bem informado de tudo o que acontece, ele aprende rapidamente e sente prazer com a descoberta. Capta, observa, formula conceitos e comunica; é rápido, ativo, intuitivo, empreendedor.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Apesar de inquebrantáveis nos seus propósitos, astutos e persistente, nem por isso deixam de ser displicentes e desorganizados. Possuem uma infinidade de qualidades que não podem ser desperdiçadas.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

A tendência dos leoninos é o sentido da liderança, impulsividade, paixão, honestidade e fidelidade. Possui bom senso de humor, natureza jovial, destituído do medo e tem consideração pelos outros.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Impressiona pela sua doçura e aparente calma, embora no fundo seja por demais inquieto, nervoso e chegando a ser neurótico. Quando é ofendido em sua sensibilidade, se torna frio e calculista, chegando a ser cruel.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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Seus contatos sociais são agradáveis, devido à vontade que demonstra com os outros. É natural que os amigos nunca faltem com o apoio. Sempre enamorados de algo ou alguém, inclusive da sua obra ou trabalho.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Ficar em cima do “muro” é uma impossibilidade, toma partido de um lado ou do outro, mas toma. Rebelde, perspicaz, dono de uma teimosia muitas vezes obsessiva, Não costuma recuar diante de problemas.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O sagitariano é um dos mais elevados e positivos, cultor da liberdade e da aventura, são amigos leais, fraternos e valorosos. Seu lema é “viver e deixar viver”. Filósofo, moralista e idealista, está sempre de bom humor.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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No seu aspecto simbólico, representa o pecado da humanidade, já que seu símbolo é o cordeiro ou cabrito, que era sacrificado em redenção. A eles cabem os projetos a longo prazo, as tarefas que exigem fôlego.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Sabe bem sobre os seus e os direitos dos outros. Revolta-se com a injustiça. Às vezes é indiferente, indolente e melancólico. No entanto, vale a pena conviver com um aquariano, que é sedutor e honesto.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Têm trânsito livre entre os dois lados da vida. No mundo do pode ser, onde não há limites, está a comunhão universal, estão todos os sonhos e todas as virtudes, em que ele acaba trazendo para o mundo concreto.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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