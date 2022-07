Signos: confira o horóscopo desta sexta-feira (22)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Analisa tudo a fundo antes de entrar em um novo projeto. Por ser honesto e franco terá admiração das pessoas à sua volta. Não dispensam a companhia da família e amigos. É estável e sabe de sua capacidade.

Alerta

Os nativos de Touro continuam no alerta, e o mais aconselhado é a rotina enquanto estiver nesta fase. Procure analisar o andamento do trabalho e ver se está tudo certo. Cuidado com as brigas, você pode magoar seu par afetivo.

Áries – A sua disposição para resolver os problemas do trabalho continua forte. Disciplina e dinamismo para ganhar dinheiro. Tente em jogos e loteria. Estabilidade no lar e amor. A Lua o favorece.

Touro – Você passa pelo alerta, mas amanhã cedo já esta fora e, seu fim de semana será cheio de boas surpresas. O ideal hoje é rotina. Evite discutir com a família. Cuide da saúde, evite bebidas alcoólicas.

Gêmeos – Dia para organizar seus negócios e buscar novos contatos de trabalho. Não saia do seu ritmo e se organize, seu fim de semana será no alerta. Busque apoio em Escorpião e Sagitário.

Câncer – Vênus no seu signo traz trabalho e novas oportunidades financeiras. Saia para compras e aceite convites para o fim de semana. Amor total. Conte com a família.

Leão – O Sol passa a transitar no seu signo às 17h08, a partir daí felicidade, saúde, paz e progresso. Gradativamente deve superar os problemas e terá oportunidade de mais negócios. Amor neutro.

Virgem – Você terá a influência do Sol na sua desfavorável 12ª casa. Serão 30 dias de cuidados especiais na vida familiar, afetiva e profissional. Não se arrisque em fazer mudanças no trabalho e amor.

Libra – Você se sente tranquilo para dar continuidade nos projetos profissionais e domésticos. Responsabilidade e perseverança devem levar você aos objetivos financeiros. Bom dia com seu amor.

Escorpião – Aproveite as boas indicações astrais. Harmonia no seu lar e chances de sair para compras domésticas. Muita inspiração nos seus negócios e trabalho. Conte com boa entrada de dinheiro.

Sagitário – Tem início uma das melhores fases do ano astral. O momento é propício para novos negócios, viagens, compras e mudanças no seu lar. Seu charme e magnetismo trarão amor. Tente na loteria.

Capricórnio – O lado emocional esta equilibrado, mas suas relações familiares podem ser tensas. Devagar com novos gastos. Colabore com Virgem e Touro. Evite frituras e bebidas alcoólicas. Não viaje.

Aquário – O momento é ideal para acertar seus negócios e evitar decisões apressadas. Colaboração da família, sócios ou parceiros. Você esta bem e, continuará assim. Conquista amorosa.

Peixes – Astral dos mais positivos no seu trabalho e negócios. Continuam as chances de lucros. Poderá concretizar novos projetos em parceria ou sociedade. Surpresas da família e do seu amor.

