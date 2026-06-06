Signos: confira eu horóscopo deste sábado (06)

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa decidida, o que fará com que procure desafios constantes na vida profissional e pessoal. Conquistará sucesso graças a sua capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e talhado para as vitórias.

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ALERTA DO DIA

Os aquarianos ficam no alerta até às 21h44, e a indicação é a de rotina durante enquanto durar este período. Adie as mudanças que pretende fazer no trabalho e vida pessoal. No amor, controle suas exigências para não magoar seu par afetivo.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Aproveite as oportunidades que aparecerem, você esta bem posicionado no trabalho. Pode contar com a proteção da família e amigos. Evite a rotina na vida a dois, faça um programa com seu par afetivo.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Busque o sucesso nos atuais projetos de trabalho. Defenda seus planos, mas nada de exageros. Deixe sua energia surpreender suas amizades. Explore o diálogo com a pessoa amada e família.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

O Sol no seu signo indica muitos acertos no setor de trabalho. Alcançará sucesso nos seus projetos. Dia indicado para sair com a pessoa amada e família. Pode promover mudanças na sua casa. Saúde excelente.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Você esta no seu inferno astral, e os astros indicam calma no setor de trabalho. Não deixe nada pendente, acerte tudo o que é de sua competência. Procure a sintonia com seu par afetivo.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Os astros protegem suas iniciativas no trabalho. A sua competência e postura devem abrir novas portas para o sucesso. Tire o final de semana para fazer um programa com seu par afetivo.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Sua capacidade está em evidência, o que abre os caminhos para o sucesso no trabalho. Um período de equilíbrio financeiro. Muita energia para se divertir com a pessoa amada. Organismo em ordem.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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Faça uso de sua força e coloque em ordem os projetos que estão em andamento. Positivo para mudanças na decoração de sua casa. Saia para se divertir com a pessoa amada.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Fase em que terá facilidade para acertar a vida doméstica e profissional. Pode contar com a proteção da família e amigos. Use sua intuição no amor. Organismo perfeito. Viagens favorecidas.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Fase para expor suas ideias com clareza no trabalho. Projetos ligados à família recebem proteção dos astros. Demonstre o que sente ao par afetivo. Muita energia para dar novo rumo a mudanças em seu lar.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Momento para ir em frente no campo de trabalho. No amor, demonstre com sente ao seu par afetivo. Fase positiva para compras ou mudanças para o seu lar. Viagens favorecidas.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você fica até o final do dia no alerta, e os cuidados devem ser redobrados durante este período. Controle os gastos para não entrar no vermelho. Não desgaste sua relação com ciúmes infundados.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Acelere os planos de crescimento no campo de trabalho. Positivo para compras ou mudanças domésticas. Forte sintonia com seu par afetivo. Organismo excelente.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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