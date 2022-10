Signos: confira a previsão sobre o amor para outubro de 2022

Da Redação

Confira as previsões sobre o amor para o décimo mês de 2022

Aprender a dizer não vai ser um dos principais desafios para os signos agora em outubro, e vai livrá-los de várias emboscadas. Confira as previsões sobre o amor para o décimo mês de 2022:

Áries

Os relacionamentos estarão favoráveis para o signo de Áries em outubro. Até o dia 22, a posição do planeta Vênus vai deixar os arianos que estão solteiros com o radar ligado para os novos crushes. Já para quem estiver em um relacionamento sério, a tendência é experimentar uma ótima fase a dois. A relação deve ser marcada por harmonia e diálogo.

Touro

Os astros indicam que outubro vai ser um mês muito positivo para os relacionamentos. A última semana do ciclo, entre os dias 24 e 31, pode mudar os rumos da sua vida amorosa, já que o planeta Vênus estará alinhado ao Sol. Quem estiver solteiro, deve aproveitar o período para curtir novos encontros. Já para aqueles que estão em um relacionamento, a dica é focar nas boas experiências a dois, pois a fase deve ser marcada pela harmonia com a pessoa especial.

Gêmeos

A energia de Gêmeos vai estar em alta neste mês. Isso porque o planeta Marte segue se movimentando pelo signo – este tipo de ciclo só ocorre a cada dois anos. Dessa forma, o amor vai ganhar destaque. Entre os dias 15 e 23, o movimento de Vênus e Marte indica que uma fase bem bacana para as relações vai marcar a vida do geminiano. Será um excelente momento para paquerar ou viver bons momentos a dois caso você já esteja envolvida com um crush.

Câncer

No início do mês, você ainda estará em busca de uma maior intimidade na vida amorosa. Nesta fase, será muito importante que esteja na presença de alguém que lhe traga segurança. Isso porque os fantasmas da rejeição e de traumas passados poderão estar mais presentes. Depois, você entrará em período mais alegre, no qual terá vontade de se divertir, de se apaixonar e de viver fortes emoções no campo afetivo. Com isso, a tendência é que ocorram momentos românticos em casal ou que você se envolva com alguém especial.

Leão

Atenção para a área dos relacionamentos, leonino. Em outubro, a vida amorosa vai ser bem afetada pelo movimento dos astros. As posições dos planetas Saturno e Urano indicam que os conflitos devem se multiplicar. E sabe o que deve se tornar motivo de briga? A organização do tempo. Talvez você se sinta dividido entre as obrigações e os relacionamentos, o que pode fazer as pessoas ao redor acharem que não são prioridade.

Virgem

Você se valorizará mais em outubro. Portanto, o momento será propício para realizar atividades agradáveis em casal e fortalecer a confiança e a segurança dentro do relacionamento. Será também uma excelente fase para que o casal encontre formas de gerar mais recursos financeiros. Se não estiver em uma relação, poderá encontrar alguém que esteja em sintonia com os seus valores. Será um período para que fortaleça os aspectos que te trazem segurança na vida afetiva.

Libra

Neste ano, outubro vai colocar as relações em evidência para quem é do signo de Libra, graças ao movimento do planeta Vênus. Mas há um alerta importante: os primeiros cinco dias do mês devem ser especialmente delicados devido à oposição entre Vênus e Júpiter! Você deve cometer excessos e mergulhar no drama. E isso pode atrapalhar (e muito) a relação com o crush, a família e/ou as amigas. Tenha autocontrole para não exagerar.

Escorpião

Boas notícias para os escorpianos: outubro deve ser um mês muito positivo para os relacionamentos. O movimento do planeta Vênus indica que as relações devem fluir sem percalços e com muita harmonia. A escorpiana estará com bastante disposição para entender o lado do crush. Sua autoestima se eleva, já que Vênus impacta o amor-próprio.

Sagitário

No início do mês, você se abrirá para se conectar com pessoas que contribuam para mudanças em seus padrões de pensamento e comportamento. Ainda nesta fase, poderá se abrir para encontrar novos caminhos ao lado da pessoa com quem se relaciona. Depois, você entrará em um período mais introspectivo, no qual fará um balanço interno sobre a vida afetiva. Este será o momento de encerrar ciclos.

Capricórnio

Em outubro você depositará mais energias na vida afetiva. Será o momento de buscar mais segurança no relacionamento e de estruturar a união para que haja a possibilidade de um futuro juntos. Sua comunicação estará melhor e você conseguirá enxergar com mais clareza o que deseja na vida amorosa. Depois, por volta da metade do mês, você se abrirá para fazer algumas mudanças necessárias em seu comportamento.

Aquário

O mês anterior trouxe à tona algumas dores e traumas, indicando um período desafiador. Agora, você terá a sensação de sair de um túnel escuro em direção à luz. Você se conectará com as suas verdades e com os seus desejos para a vida afetiva. Poderá também encontrar alguém que sintonize com os seus ideais para o futuro. Se já estiver em um relacionamento, o momento será propício para sair da rotina, viajando ou realizando outras atividades.

Peixes

Este poderá ser um mês desafiador na vida afetiva. Isso porque você entrará em contato com aspectos da sua alma que se conectam com dores e traumas do passado. Apesar das dificuldades, esta será uma fase que trará luz para situações que estavam desencadeando comportamentos nocivos, como ciúmes e medo do abandono e da rejeição. Será o momento ideal para praticar o desapego, deixando pessoas, relações e atitudes do passado irem embora.





Informações Capricho e Jovem Pan.

