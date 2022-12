"Significa muito": Gil do Vigor dirige carro que ganhou no BBB

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Gil do Vigor (31) contou em suas redes sociais que dirigiu pela primeira vez o carro que ganhou

Gil do Vigor (31) contou em suas redes sociais que dirigiu pela primeira vez o carro que ganhou enquanto estava confinado na vigésima primeira edição do Big Brother Brasil, uma Fiat Toro.

continua após publicidade .

Nos stories do Instagram, o economista disse que estava emocionado com o momento. "Talvez para alguns seja besteira, mas para mim, significa muito!", disse ele na legenda.

Morando nos Estados Unidos, Gil do Vigor chegou a comprar um carro por lá, uma SUV branca, logo que se mudou. O ex-BBB, no entanto, não tinha até então carta de habilitação, e nos últimos meses compartilhou com os fãs, também por meio das redes sociais, a sua evolução nas aulas de direção.

continua após publicidade .

Ele chegou a reprovar na primeira prova prática, mas passou na seguinte, no meio de outubro. No momento ele viaja com amigos na cidade de Porto de Galinhas, no estado de Pernambuco.

Siga o TNOnline no Google News