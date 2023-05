Sidney Magal faz vídeo para fãs após pequeno sangramento no cérebro

Sidney Magal publica vídeo no Instagram

O cantor Sidney Magal, de 72 anos, fez um vídeo para acalmar os fãs e publicou em suas redes sociais, na noite desta terça-feira (30). O artista teve um "pequeno sangramento espontâneo agudo no cérebro", sem sequelas, e está internado em quadro estável desde a última sexta-feira (26).

Magal passou mal devido a uma crise de hipertensão arterial em um show no interior de São Paulo. O artista está sob cuidados médicos no Hospital do Coração (HCor), na Zona Sul da capital.

-LEIA MAIS: Boletim diz que Sidney Magal está com pequeno sangramento no cérebro

"Sou eu mesmo que estou falando e nenhum cover, nenhum clone. Sou eu, que sou um ser humano como vocês. Por isso estou dando uma satisfação do que me aconteceu, que foi uma alta, uma subida muito grande de pressão. Imediatamente quando fui atendido foi detectado um pequeno acidente vascular, que poderia ter se tornado uma coisa muito grave, caso eu não tivesse sido atendido imediatamente."

"Estou sentando e levantando. Pernas tremendo vão ver só nas músicas que danço e olhe lá. Fiquem tranquilos. Um puxão de orelha para aqueles que não acreditam na vida, na saúde e na medicina brasileira. São aqueles que disseram que eu até já morri. Não morri, não, porque morto não fala", brincou.

Com informações do g1



