Show: Harry Styles reúne 25 mil pessoas em Curitiba

Nem mesmo a chuva afastou o público.

Com a Pedreira Paulo Leminski cheia (mas bem cheia mesmo!), o cantor Harry Styles trouxe a turnê Love On Tour a Curitiba neste sábado (10) e nem mesmo a chuva afastou o público. Também não é para menos, estamos falando do terceiro artista masculino mais ouvido atualmente no mundo. Harry levantou os fãs, que esperavam por este momento desde antes da pandemia.

Por conta da previsão de chuva forte, o horário do show foi antecipado pela produção. A previsão era começar 21h, mas às 20h15 o artista já estava no palco. Ainda assim, todo o esforço foi em vão, pois a chuva veio do mesmo modo.

Interagindo com os fãs desde o começo, Harry até arriscou um “boa noite, Curitiba”. Muito atencioso, o cantor parecia não medir esforços para se mostrar próximo do público, sempre caminhando de um lado ao outro do palco e direcionando olhares.

Conforme a organização do show, a passagem da turnê Love On Tour por Curitiba reuniu 25 mil pessoas na Pedreira Paulo Leminski. O show teve soldout, ou seja, ingressos esgotados e capacidade máxima de público.

Setlist

O setlist do show segue um padrão e engloba vários hits do cantor, que é conhecido em todo o mundo. A lista inclui sucessos como What Makes You Beautiful, do One Direction, banda que revelou o artista, e Watermelon Sugar, já da carreira solo, um de seus maiores hits.

Harry Styles no Brasil

Antes de chegar a Curitiba, Harry Styles passou por São Paulo e Rio de Janeiro. Ambas as apresentações foram esgotadas.

Nas apresentações anteriores, o artista chegou até a arriscar um trecho de uma música nacional em São Paulo, ao piano. Styles tocou um trecho de Trem das Onze, canção de Adoniran Barbosa que atravessa gerações.

O cantor, que tem até uma tatuagem escrito “Brasil” na coxa esquerda, continua no Brasil pelo menos até quinta-feira (15). Depois de Curitiba, Harry Styles volta a São Paulo para mais duas apresentações, na terça-feira (13) e quarta-feira (14), com ingressos ainda disponíveis.

Com informações: Banda B

