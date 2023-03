Show de MC Pipokinha é cancelado após fala polêmica sobre professores

Da Redação

MC Pipokinha, de 24 anos

MC Pipokinha teve mais um show cancelado, nesta sexta-feira (10), após as falas polêmicas da cantora sobre professores repercutir negativamente nas redes sociais. Ela se apresentaria em Balneário Camboriú, Santa Catarina, mas a organizadora cancelou o evento.

A apresentação estava marcada para o dia 31 de março, mas a casa de shows The Grand, por meio do seu Instagram, publicou uma nota dizendo que o evento não ocorrerá mais por não compactuarem com o posicionamento da artista.

"Viemos informar o cancelamento do show da MC Pipokinha que seria realizado no dia 31 de março, em Balneário Camboriú. A decisão partiu após repercussão, na mídia e nas redes sociais, de comportamentos e falas da cantora, exibidos nas últimas semanas, que não condizem com as políticas da casa", informou a nota.





Terceiro show cancelado

Esse já é o terceiro show cancelado nos últimos dias. Ela também teria se apresentado, além de Santa Catarina, no Rio Grande do Norte e em Brasília. A equipe de MC Pipokinha afirmou, no entanto, que ela foi "interpretada de maneira equivocada".

"Sob nenhuma hipótese agiu com a pretensão de ofender uma classe tão importante para o crescimento de nosso país. Ela vem sofrendo inúmeros ataques gratuitos na internet, em razão de ser atuante em questões de empoderamento feminino", diz o comunicado.

A funkeira também está sendo fortemente criticada por gravar um vídeo com dois filhotes de gatos para uma plataforma de conteúdo adulto. A jovem, de 24 anos, está sendo acusada de zoofilia, após aparecer de lingerie e com um dos bichinhos lambendo seu seio.

