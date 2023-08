Show de Luan Santana vira apresentação à capela em Curitiba; entenda

Luan Santana se apresentou no Festival Luan City, em Curitiba, capital do Paraná, no último sábado (29). Os fãs do cantor sertanejo que prestigiaram o momento, no entanto, acabaram sendo surpreendidos com uma má notícia: problemas técnicos.

Por volta das 23h30, quando a apresentação se aproximava dos momentos finais, o sistema de som e de iluminação teve uma falha e o show precisou parar. Mas Luan surpreendeu os fãs ao continuar no palco.

O sertanejo conversou com alguns fãs e ainda transformou o show em uma apresentação à capela. Nas redes sociais, Luan compartilhou um vídeo em que aparece ao lado de músicos da banda cantando com o público à capela.

Apesar da escolha do cantor de continuar no palco por alguns momentos, a maior parte do público não foi avisada do que teria acontecido e foi embora. A empresa que organiza o evento não respondeu sobre a ocorrência.

Assista:

