Show à parte: elenco de Pantanal mostra os bastidores

Sucesso da Rede Globo, o remake da novela de Pantanal está prendendo os espectadores com o desenrolar da trama na TV, mas os atores e atrizes têm dado um show à parte ao mostrar os bastidores das gravações e deixar os fãs entretidos nas redes sociais.

Através dos perfis das redes sociais, podemos ver o clima de interação do elenco e os momentos de diversão que eles desfrutam juntos nos períodos de descanso. Geralmente com bastante sol, água doce e pele à mostra.

Silvero Pereira, que interpreta Zaquieu, por exemplo, compartilhou cenas dele tomando banho de rio com os colegas de trabalho, como Dira Paes, a Filó, Marcos Palmeira, José Leôncio, e José Loreto, o Tadeu, com quem fez um registro abraçado e fez menção a Guta, personagem de Julia Dalavia, que se envolveu com o peão.

Alanis Guillen, a Juma, também estava por lá e presenteou os fãs com um belíssimo clique, após um mergulho no rio, e um registro com a turma toda tomando sol e se refrescando.

Guito, peão Tibério, recebeu um um beijinho no rosto de Jesuíta Barbosa, Jove, num banho de sol. Ambos estavam descamisados, claro. Jesuíta também apareceu dando um beijo na parceira de cena Alanis.



As atrizes, aliás, já apareceram em diversos momentos de descontração por lá. Seja tomando sol, posando em meio à natureza com roupas de banho ou relaxando junto com ou outros artistas e pessoas envolvidas na produção.

Fonte: Informações do Jornal Extra.