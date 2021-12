Da Redação

Sheron Menezzes faz foto de fio-dental e recebe elogios

A atriz Sheron Menezzes tirou o fôlego de seus fãs e seguidores no Instagram. Ela compartilhou uma foto em que surge usando um biquíni fio-dental na praia. O detalhe chamativo ficou pelo zoom no bumbum da musa, que estava cheio de areia no momento do clique.

Na legenda da postagem, Sheron deixou uma mensagem curtinha e mostrou que estava curtindo um dia delicioso na beira do mar. “Sol, mar e areia…”, escreveu a artista, deixando também um emoji em chamas. Milhares de pessoas curtiram a publicação, que ainda ganhou muitos elogios de fãs na caixa de comentários.

Veja o clique publicado pela atriz no Instagram: