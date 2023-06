Shakira vai ao GP da Espanha e aumenta rumores de affair com Hamilton

Cantora também esteve presente no GP Miami e depois foi vista com o piloto em um passeio de barco.

Max Verstappen largou da pole position e liderou o GP da Espanha do início ao fim na manhã deste domingo (4), a sétima de 22 etapas da Fórmula 1 em 2023. O restante do pódio foi preenchido pela Mercedes, com Lewis Hamilton e George Russell em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Mas foi um detalhe nos bastidores que deu o que falar.

Shakira foi vista novamente no paddock e levou fãs de Lewis Hamilton à loucura. A presença da cantora no GP da Espanha reforça ainda mais os rumores de um possível romance entre os dois, visto que a colombiana também acompanhou a corrida de Miami, em maio. O suposto casal ainda teve dois encontros fora dos autódromos.

As suspeitas em relação ao affair começaram após um jantar dos dois em um restaurante, no dia 7 de maio. Dias depois, Shakira e Lewis Hamilton foram flagrados durante um passeio de barco nos Estados Unidos, mas, de acordo com o Daily Mail, ambos estavam acompanhados por amigos.

A cantora, contudo, não foi à Espanha apenas para acompanhar o GP deste domingo (4). Shakira levou os filhos, Milan e Sasha, para cumprir o acordo de férias com Gerard Piqué, em Barcelona, entre os dias 4 e 19 de junho.

Com informações: Lance

