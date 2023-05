Shakira janta com Hamilton e Tom Cruise estaria interessado na cantora

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

cantora Shakira virou assunto nesta semana

A cantora Shakira teve um final de semana agitado nos Estados Unidos. Após encontrar o ator Tom Cruise nos bastidores do GP de Miami de Fórmula 1, o que provocou suspiro nos fãs que shipparam o casal, a colombiana foi flagrada jantando ao lado de Lewis Hamilton, piloto da equipe Mercedes.

continua após publicidade .

Shakira e Hamilton foram vistos no restaurante Cipriani após a corrida de domingo (7). Hamilton terminou a prova em quinto lugar e atualmente ocupa a quarta posição na classificação do Mundial de Fórmula 1, com 56 pontos, 63 a menos que o líder Max Verstappen, da Red Bull.

No paddock do GP, a cantora encantou Tom Cruise. Segundo uma fonte ouvida pelo Page Six, o astro de Missão Impossível e Top Gun ficou "extremamente interessado" em Shakira.

continua após publicidade .

Ainda no meio do conturbado processo de separação do ex-jogador de futebol Piqué, Shakira se mudou recentemente para Miami com os filhos Sasha e Milan.

Segundo o site espanhol Ok Diario publicou em março, a cantora teria começado um romance com um homem dos Estados Unidos.

O novo affair de Shakira seria com um misterioso homem que vive na cidade de Miami e que ainda não teve a identidade revelada. A publicação garante que ele não é nenhum antigo amor da cantora, mas uma pessoa nova que apareceu na vida dela.

Siga o TNOnline no Google News