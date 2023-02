Shakira em entrevista após divórcio: “sou suficiente para mim"

Da Redação

Shakira disse ao longo da entrevista que se sente fortalecida

Shakira deu uma entrevista pela primeira vez após a separação com o ex-marido, Gerard Piqué. Ela falou de todas as polêmicas de traições e divórcio na conversa que aconteceu no canal de televisão Las Estrellas, do México, e no streaming N+. A reportagem é do Metrópoles.

“Estou no centro, acho que também comprei a história de que uma mulher precisa de um homem para se completar e ter uma família, também vivi aquele sonho de que os filhos tenham pai e mãe sob o mesmo teto. Nem todos os sonhos se realizam na vida, mas a vida procura uma maneira de te compensar, e comigo tem feito isso mais do que com meus filhos”, revelou a cantora.

Ainda durante o bate-papo, Shakira mandou uma indireta a Clara Chia, atual namorada de Piqué: “Há um lugar reservado no inferno para as mulheres que não apoiam umas às outras. Estou pronta para o próximo round, que venha a vida e que me mostre o que há mais pela frente”.

“Também descobri nesta fábula que precisava de um homem, mas sempre fui emocionalmente independente, já me apaixonei pelo amor e acho que consegui entender esta história de outra perspectiva e sinto que sou suficiente para mim”, completou a cantora.

Apesar dos problemas, Shakira disse ao longo da entrevista que se sente fortalecida. “Quando você aprende com suas fraquezas, você aceita sua vulnerabilidade, essa dor, o oposto da depressão, é a expressão. Eu me basto e agora me sinto completa, tenho dois filhos que dependem de mim e tenho que ser mais forte que uma leoa”, contou.

Em outro trecho da entrevista, Shakira revelou que seus filhos Shasa, de 11 anos, e Milan, de 9 anos, são fundamentais tanto em sua vida pessoal quanto profissional.

“Eles têm uma participação bastante ativa na minha carreira, porque têm boas ideias. Eles têm muito critério, opiniões, eu sempre os ouço, eles sempre têm algo a dizer”, explicou a cantora.

