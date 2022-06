Shakira e Piqué anunciam separação após 12 anos de relação

Da Redação

Shakira e Piqué nunca se casaram oficialmente.

Shakira e Gerard Piqué anunciaram a separação após 12 anos de relação. Segundo o jornal El País, a cantora de 45 anos e o jogador do Barcelona, de 35, emitiram um curto comunicado, em conjunto, no qual pedem “respeito à privacidade”.

continua após publicidade .

"Lamentamos confirmar que estamos nos separando. Pelo bem-estar de nossos filhos, que são nossa máxima prioridade, pedimos respeito à privacidade. Agradecemos a compreensão."

Shakira e Gerard Piqué são pais de Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7.

continua após publicidade .

Eles se conheceram em 2010 e, apesar de estarem juntos há 12 anos, Shakira e Piqué nunca se casaram oficialmente.

Com dezenas de milhões de discos vendidos, a estrela colombiana é autora de sucessos como "Waka Waka", "Loba" ou "Hips don't lie".

Por sua vez, Piqué é um dos zagueiros mais bem sucedidos da história do futebol espanhol, tanto com seu clube Barcelona quanto com a seleção nacional, com a qual conquistou a Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa de 2012.

continua após publicidade .

Neste sábado, Shakira usou as redes sociais para falar sobre o caso de uma ambulância que teria sido vista em sua residência. Alguns boatos davam conta que a cantora teria precisado de atendimento após uma crise de ansiedade por causa da separação. Mas Shakira explicou no poste que "as fotos foram tiradas no dia 28, quando meu pai, infelizmente, sofreu uma queda. Nesse dia, eu o acompanhei na ambulância até o hospital, onde ele se encontra em recuperação."

Com informações do G1.