Shakira divulga prévia de nova música da Copa do Mundo com cenas no Maracanã

A cantora Shakira anunciou nesta quinta-feira (7) a canção "Dai Dai", que será a música oficial da Copa do Mundo de 2026. Por meio de suas redes sociais, a artista colombiana divulgou uma prévia do videoclipe da faixa, revelando que a superprodução conta com cenas gravadas no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

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O lançamento da música completa nas plataformas digitais está marcado para a próxima quinta-feira, dia 14 de maio. A chegada da nova trilha sonora ajuda a aquecer as expectativas para o início do mundial de seleções, que tem seu pontapé inicial agendado para o dia 11 de junho.

A presença de Shakira já é uma marca registrada nos eventos esportivos da Fifa, sendo esta a terceira vez que a colombiana assina uma canção oficial para o torneio. A primeira e mais célebre participação ocorreu na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, com o sucesso global "Waka Waka". Na edição seguinte, sediada no Brasil no ano de 2014, a artista lançou mais uma faixa de destaque, "La, La, La", em uma parceria com o músico brasileiro Carlinhos Brown.





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