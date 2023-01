Shakira deve lançar música com novas indiretas a Piqué, diz site

Da Redação

Shakira e Piqué fazem aniversário na próxima quinta-feira (2/2)

Shakira e Piqué fazem aniversário na próxima quinta-feira (2/2). A cantora, que lançou BZRP Music Sessions #53 recentemente, com inúmeras indiretas ao ex-jogador de futebol, estaria preparando outra canção com novas alfinetadas ao atleta no dia em que os dois celebram mais um ano de idade.

Conforme o jornal Marca e a jornalista Lorena Vazquez, a nova música da colombiana estaria sendo gravada ao lado de Karol G, conterrânea da intérprete de Waka Waka, e seria mais empoderadora do que o último lançamento de Shakira. Mesmo assim, ainda traria mensagens relacionadas a Piqué e o namoro do campeão do mundo em 2010 com Clara Chía.

-LEIA MAIS: S hakira alfineta Piqué com moletom "As mulheres faturam"

Apesar das pontuações, as artistas colombianas ainda não confirmaram a informação da nova canção. A notícia tomou força por conta de diversos relatos de que Shakira e Karol G foram vistas gravando o clipe da faixa em Barcelona. A produção teria sido feita em apenas dois dias em mais 30 horas de gravação.

As informações são do site Metrópoles.

