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SOLIDARIEDADE

Shakira anuncia doação de US$ 500 mil da Fifa para recuperar educação na Venezuela

Recursos vão financiar organizações locais para garantir a volta às aulas após tragédia; cantora fez apelo por apoio da comunidade internacional

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.07.2026, 09:17:19 Editado em 04.07.2026, 09:17:14
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Shakira anuncia doação de US$ 500 mil da Fifa para recuperar educação na Venezuela
Autor Foto: Instagram @shakira / Reprodução

A cantora Shakira anunciou nesta sexta-feira (03) que US$ 500 mil do Fundo de Educação para Cidadania Global da Fifa serão destinados ao apoio de crianças afetadas por terremotos na Venezuela. Em comunicado pelas redes sociais, a artista colombiana explicou que o repasse tem como objetivo mitigar os impactos da tragédia natural na educação local, financiando organizações de ajuda humanitária confiáveis que já atuam no país. A meta principal é facilitar o retorno dos alunos às salas de aula, dar suporte aos professores e restabelecer o acesso à aprendizagem.

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Segundo a cantora, as doações são urgentes porque a devastação causada pelos tremores ameaça provocar retrocessos a longo prazo nos programas educacionais venezuelanos, interrompendo avanços que já haviam sido conquistados. As instituições interessadas no financiamento serão convidadas a se candidatar para receber os recursos e aplicar na reconstrução do ambiente escolar das áreas atingidas.

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Aproveitando o anúncio, Shakira fez um apelo direto à comunidade internacional, pedindo que líderes mundiais se juntem à causa em prol das crianças. Ela destacou que o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, já manifestou apoio à campanha e cobrou o engajamento de outras autoridades globais, citando nominalmente o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz.

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A doação anunciada pela artista faz parte de um projeto mais amplo do fundo da Fifa, que estipulou a meta de arrecadar US$ 100 milhões até o final da Copa do Mundo de 2026. O montante global servirá para apoiar iniciativas educacionais e financiar o programa Futebol para Escolas, mantido pela entidade em mais de 200 países.

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