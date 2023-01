Shakira alfineta Piqué com moletom "As mulheres faturam"

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O registro foi feito apenas alguns dias depois de a cantora ter trocado farpas públicas com o ex-marido

Shakira foi fotografada toda sorridente e usando um moletom com os dizeres "As mulheres faturam". A frase é um trecho da sua música, BZRP Music Sessions #53, que viralizou após ela mandar diversas indiretas para Piqué.

continua após publicidade .

O registro foi feito apenas alguns dias depois de a cantora ter trocado farpas públicas com o ex-marido. Na última semana, Piqué respondeu as críticas sobre a traição com humor ácido: ele pediu emprestado um automóvel Twingo para alfinetar a ex-mulher, já que na letra da canção ela diz: "Você trocou uma Ferrari por um Twingo".

LEIA MAIS: Música de Shakira com indiretas a Piqué bate recorde nas plataformas

continua após publicidade .

Após um vídeo em que o jogador aparece no carro viralizar nas redes sociais, no último domingo (15), a marca confirmou que ele pediu o veículo para responder a ex. A canção ainda cita marcas de relógios: "Você trocou um Rolex por um Casio". O ex-jogador do Barcelona também aproveitou a alfinetada de Shakira para lucrar com a marca.

Os dois teriam se visto rapidamente após as trocas de farpa públicas. De acordo com o jornal espanhol La Vanguardia, Gerard Piqué passou na casa da cantora para pegar os filhos onde a família morava junto. Ainda de acordo com o jornal, Shakira o fez esperar um pouco na porta de casa, o que o deixou tenso por conta das perguntas dos paparazzi no local.





Fonte: Informações Revista Quem.

Siga o TNOnline no Google News