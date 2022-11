Shakira acusa governo espanhol de 'campanha de difamação'

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os promotores estão pedindo uma sentença de prisão de 8 anos e uma multa de US$ 24 milhões

Shakira finalmente se pronunciou sobre o processo de fraudes fiscais na Espanha e, segunda TMZ, a cantora acusou o governo espanhol de elaborar uma campanha de difamação contra ela. A artista afirma que tem como provar seu argumento.

continua após publicidade .

Nesta sexta-feira (25), a estrela pop apresentou documentos legais no tribunal, respondendo as alegações de não ter pago mais de US$ 14 milhões, atualmente R$ 74 milhões, em impostos sobre os seus rendimentos.

LEIA MAIS: Modelo brasileira é barrada em voo 'por ser gorda demais'

continua após publicidade .

Ainda conforme a TMZ, Shakira apresentou documentos contábeis que garantem o pagamento de US$ 10.141.075 (R$ 54,3 milhões) em impostos ao governo dos Estados Unidos. Isso porque a cantora continua afirmando que, como não residia na Espanha, ela não seria obrigada a pagar os impostos do país, com base nas próprias leis locais.

Os promotores estão pedindo uma sentença de prisão de 8 anos e uma multa de US$ 24 milhões (R$ 128,5 milhões) se ela for condenada no próximo julgamento. Shakira alega ainda que os promotores violaram seu direito à privacidade e a presunção de inocência ao criticá-la da maneira que fizeram. Ela chama isso de campanha de difamação.





Fonte: Informações Revista Quem.

Siga o TNOnline no Google News