Seu Jorge tenta registrar filho com nome inusitado e cartório nega

Seu Jorge havia afirmado, já em outubro de 2022, que o nome da criança seria Samba

Seu Jorge e sua namorada, a terapeuta Karina Barbieri, estão tendo algumas dificuldades para registrar o filho do casal que nasceu no último final de semana, em São Paulo. O problema é que eles desejam colocar o nome da criança de Samba, mas o 28° Cartório do Jardim Paulista nega o pedido.

O cantor foi tentar registrar o menino nesta segunda-feira (23) em após a recusa do órgão, acionou seus advogados para tentar resolver a situação por meios legais. Seu Jorge havia afirmado, já em outubro de 2022, que o nome da criança seria Samba. A decisão, claro, dividiu a opinião da internet.

A negativa do Cartório com o nome Samba aconteceu porque existem alguns nomes que não podem ser dados a crianças, para evitar que elas sejam vítimas de bullying ou sofram algum preconceito.

Essa decisão está no artigo 55 da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Segundo ela: “O oficial de registro civil não registrará prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores, observado que, quando os genitores não se confirmarem com a recusa do oficial, este submeterá por escrito o caso à decisão do juiz competente, independentemente da cobrança de quaisquer emolumentos”.





Fonte: Informações Metrópoles.

