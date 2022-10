Seu Jorge é vítima de racismo durante show em Porto Alegre

Da Redação

O caso foi registrado na última sexta-feira, no clube Grêmio Náutico União

Na noite da última sexta-feira (14), o cantor Seu Jorge, de 52 anos, foi vítima de racismo durante um show no clube Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele se tornou alvo de ataques depois de discursar contra a redução da maioridade penal e defender jovens negros de comunidades pobres.

O caso veio à tona após pessoas que estiveram no local utilizarem as redes sociais para relatar o crime. Uma das publicações que denuncia o ocorrido diz que, durante a fala do artista, gritos com ofensas, como "vagabundo" e "safado", puderam ser ouvidos. Outros posts relataram que havia pessoas imitando macacos quando Seu Jorge retornou ao palco para finalizar a apresentação.

A reportagem do Splash UOl entrou em contato com a assessoria de Seu Jorge, que informou que o cantor "não iria de manifestar sobre o ocorrido".

Já o presidente do clube em que o artista se apresentou, Paulo José Kolberg Bing, disse que repudia "qualquer ato de discriminação" por meio de uma nota.

"O Grêmio Náutico União está apurando internamente os fatos ocorridos em evento realizado no dia 14 de outubro, durante apresentação do cantor Seu Jorge. Se for comprovada a prática de ato racista, os envolvidos serão responsabilizados. Afirmamos que o União, seguindo seu Estatuto e compromisso com associados e sociedade, repudia qualquer tipo de discriminação", diz o comunicado.

Com informações do UOL.

