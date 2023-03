Seu Jorge canta durante show do Coldplay em SP; assista

Da Redação

Para surpresa das cerca de 72 mil pessoas que foram ao primeiro show do Coldplay durante turnê brasileira, uma pitada verde e amarela subiu ao palco. Seu Jorge foi chamado com pompa por Chris Martin, vocalista da banda britânica, no estádio do Morumbi, neste sábado (11).

O músico brasileiro sacou uma flauta, fez a introdução e tocou a música 'Amiga da minha mulher'. Foi acompanhado por um gingado desengonçado mas animado de Martin e pelas vozes animadas dos fãs, empolgados com a apresentação.

Confira publicação que mostra o encontro:

Coldplay cantando com o Seu Jorge. ❤️ pic.twitter.com/E13y3OIt6W — Bru (@a_brunnam) March 11, 2023

As informações são do site Metrópoles.

