Quem nasceu hoje

Alcançará destaque no mundo profissional. Seu espírito será destemido, pois gosta de aventuras. Conseguirá passar para as pessoas à sua volta muita força interior. É maleável, carismático e romântico.

Alerta

Os virginianos continuam no alerta, e a rotina deve ser sua aliada neste período. Não deixe as críticas interferirem negativamente no relacionamento com os colegas de trabalho. Amor com ciúmes e brigas. Evite gastos fora do orçamento.

Áries – Fase de sucesso nos negócios e trabalho, seus projetos começam a crescer. Pode sair para compras. Aceite a colaboração da família. Aproveite para curtir seu amor. Tente em jogos e loteria. C. 904 M. 4024

Touro – O Sol passa a influenciar diretamente sua segunda casa. Ocasião oportuna para por em prática novos negócios entre eles imóveis ou setor de alimentação. Maior sintonia no amor. Saúde perfeita. C. 229 M. 6406

Gêmeos – Tem início uma das melhores fases do ano. Não desperdice tempo com negócios ou pessoas que não o entendem. Sol, Vênus e Mercúrio trazem boas novas no trabalho, no amor e com a família. C. 766 M. 0541

Câncer – A partir de hoje o Sol passa a desfavorecer sua 12ª casa. Procure o equilíbrio na hora de tomar certas decisões e coloque uma dose de paciência com todos. Cuide bem das contas. C. 691 M. 9753

Leão – Dia que tudo flui suavemente. Bons momentos com a família. Novos acordos nos negócios e trabalho. Aproveite os ventos favoráveis para ganhar mais. Marque sua presença no coração do seu amor. C. 182 M. 7868

Virgem – Você passa pelo alerta e deve evitar excessos alimentares, discussões familiares e gastos fora do orçamento. Procure ceder um pouco para não criar problemas no seu trabalho. C. 148 M. 0939

Libra – O Sol na sua nona casa indica a realização de sonhos e ideais. Estado emocional em alta e, com isso conseguirá ir em busca de negócios, trabalhos e mudanças no lar. Amor sensível. C. 833 M. 1672

Escorpião – Canalize suas energias para realizar mudanças no rumo das finanças. Possibilidades de lucros, já que Júpiter esta na sua quinta casa abrindo espaço para solução de problemas no lar e amor. C. 778 M. 5197

Sagitário – Solução de problemas ligados ao lar e acertos no setor financeiro. Júpiter, traz chances de mudanças incluindo compra ou venda de imóvel. Relação afetiva com Gêmeos ou Peixes. C. 060 M. 8216

Capricórnio – Fase que tudo corre bem e você deve ser mais cuidadoso com a alimentação, procure ter atividade física. Algumas mudanças no lar, precisará dar apoio à família e nativos de Câncer. C. 313 M. 5285

Aquário – O período apresenta energias positivas nos negócios ou trabalho. O sucesso será total e o dinheiro virá de forma equilibrada. Tente em jogos, sorteios e loteria. C. 454 M. 3380

Peixes – A influência de Júpiter no seu signo regulariza o setor financeiro. Colherá os benefícios que já plantou. Período feliz no lar e no amor. Mantenha-se dentro de suas perspectivas, fase com surpresas. C. 595 M. 2744